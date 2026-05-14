Esporte

Confiança x Grêmio: horário, onde assistir e cenário do jogo

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil

Copa do Brasil: jogos únicos abrem a nova etapa da competição nacional (CBF/Divulgação)

Copa do Brasil: jogos únicos abrem a nova etapa da competição nacional (CBF/Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 14 de maio de 2026 às 05h00.

Confiança e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira, 14, às 19h (de Brasília), no Batistão, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.

Grêmio chega com vantagem confortável

O Grêmio venceu o jogo de ida por 2 a 0, na Arena do Grêmio, e abriu boa vantagem na disputa por uma vaga na próxima fase.

Com isso, o time gaúcho pode até perder por um gol de diferença para avançar.

Confiança precisa de vitória por dois gols

O Confiança precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Caso triunfe por três ou mais gols, a equipe sergipana garante a classificação direta.

Onde assistir Confiança x Grêmio ao vivo?

A partida terá transmissão do Prime Video.

Que horas é o jogo Confiança x Grêmio hoje?

O confronto acontece às 19h (de Brasília).

Acompanhe tudo sobre:Copa do BrasilGrêmio
Próximo

Mais de Esporte

Chapecoense x Botafogo: horário, onde assistir e cenário do jogo

Endrick se despede do Lyon e retorna ao Real Madrid após temporada de destaque

Preço dos ingressos da Copa 2026 começa a baratear no mercado 'paralelo'

De Ferrari a brinquedoteca gigante: Neymar mostra detalhes da sua mansão em Santos

Mais na Exame

Minhas Finanças

Como o fim da ‘taxa das blusinhas’ pode estimular consumo em tempos de alta inadimplência

Pop

Diretor de 'O Senhor dos Anéis' minimiza polêmica sobre IA em Hollywood

Brasil

Áudio com Vorcaro desgasta Flávio e fortalece rivais da direita, dizem analistas

EXAME Agro

Amaggi compra 40% da FS, de etanol de milho