Confiança x Grêmio: horário, onde assistir e cenário do jogo

Copa do Brasil: jogos únicos abrem a nova etapa da competição nacional (CBF/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 14 de maio de 2026 às 05h00.
Confiança e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira, 14, às 19h (de Brasília), no Batistão, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.
O Grêmio venceu o jogo de ida por 2 a 0, na Arena do Grêmio, e abriu boa vantagem na disputa por uma vaga na próxima fase.
Com isso, o time gaúcho pode até perder por um gol de diferença para avançar.
O Confiança precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.
Caso triunfe por três ou mais gols, a equipe sergipana garante a classificação direta.
A partida terá transmissão do Prime Video.
O confronto acontece às 19h (de Brasília).