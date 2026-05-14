Confiança x Grêmio: horário, onde assistir e cenário do jogo

Confiança e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira, 14, às 19h (de Brasília), no Batistão, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.

Grêmio chega com vantagem confortável

O Grêmio venceu o jogo de ida por 2 a 0, na Arena do Grêmio, e abriu boa vantagem na disputa por uma vaga na próxima fase.

Com isso, o time gaúcho pode até perder por um gol de diferença para avançar.

Confiança precisa de vitória por dois gols

O Confiança precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Caso triunfe por três ou mais gols, a equipe sergipana garante a classificação direta.

Onde assistir Confiança x Grêmio ao vivo?

A partida terá transmissão do Prime Video.

Que horas é o jogo Confiança x Grêmio hoje?

O confronto acontece às 19h (de Brasília).