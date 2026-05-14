Chapecoense x Botafogo: horário, onde assistir e cenário do jogo

Chapecoense e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira, 14, às 18h (de Brasília), na Arena Condá, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.

Botafogo joga pelo empate após vencer no Rio

O Botafogo chega em vantagem para o confronto decisivo. No jogo de ida, disputado no estádio Nilton Santos, a equipe carioca venceu por 1 a 0.

Com esse resultado, o time alvinegro precisa apenas de um empate para confirmar a classificação à próxima fase.

Chapecoense tenta reverter o placar em casa

A Chapecoense precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Se conquistar uma vitória por dois ou mais gols, o clube catarinense garante a vaga no tempo normal.

Onde assistir Chapecoense x Botafogo ao vivo?

A partida terá transmissão do Sportv e Premiere.

Que horas é o jogo Chapecoense x Botafogo hoje?

O confronto acontece às 18h (de Brasília).