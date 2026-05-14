Esporte

Chapecoense x Botafogo: horário, onde assistir e cenário do jogo

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil

PEDRO JUAN CABALLERO, PARAGUAI - 5 DE MAIO DE 2026: Neymar, do Santos, observa durante a partida do grupo D da Copa CONMEBOL Sul-Americana 2026 entre Deportivo Recoleta e Santos, no Estádio Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, Paraguai. PEDRO JUAN CABALLERO, PARAGUAI - 5 DE MAIO DE 2026: Neymar, do Santos, observa durante a partida do grupo D da Copa CONMEBOL Sul-Americana 2026 entre Deportivo Recoleta e Santos, no Estádio Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, Paraguai. (Foto: Christian Alvarenga/Getty Images) ( (Foto: Christian Alvarenga/Getty Images))

PEDRO JUAN CABALLERO, PARAGUAI - 5 DE MAIO DE 2026: Neymar, do Santos, observa durante a partida do grupo D da Copa CONMEBOL Sul-Americana 2026 entre Deportivo Recoleta e Santos, no Estádio Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, Paraguai. PEDRO JUAN CABALLERO, PARAGUAI - 5 DE MAIO DE 2026: Neymar, do Santos, observa durante a partida do grupo D da Copa CONMEBOL Sul-Americana 2026 entre Deportivo Recoleta e Santos, no Estádio Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, Paraguai. (Foto: Christian Alvarenga/Getty Images) ( (Foto: Christian Alvarenga/Getty Images))

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 14 de maio de 2026 às 05h00.

Chapecoense e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira, 14, às 18h (de Brasília), na Arena Condá, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.

Botafogo joga pelo empate após vencer no Rio

O Botafogo chega em vantagem para o confronto decisivo. No jogo de ida, disputado no estádio Nilton Santos, a equipe carioca venceu por 1 a 0.

Com esse resultado, o time alvinegro precisa apenas de um empate para confirmar a classificação à próxima fase.

Chapecoense tenta reverter o placar em casa

A Chapecoense precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Se conquistar uma vitória por dois ou mais gols, o clube catarinense garante a vaga no tempo normal.

Onde assistir Chapecoense x Botafogo ao vivo?

A partida terá transmissão do Sportv e Premiere.

Que horas é o jogo Chapecoense x Botafogo hoje?

O confronto acontece às 18h (de Brasília).

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