Chapecoense x Botafogo: horário, onde assistir e cenário do jogo

PEDRO JUAN CABALLERO, PARAGUAI - 5 DE MAIO DE 2026: Neymar, do Santos, observa durante a partida do grupo D da Copa CONMEBOL Sul-Americana 2026 entre Deportivo Recoleta e Santos, no Estádio Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, Paraguai. PEDRO JUAN CABALLERO, PARAGUAI - 5 DE MAIO DE 2026: Neymar, do Santos, observa durante a partida do grupo D da Copa CONMEBOL Sul-Americana 2026 entre Deportivo Recoleta e Santos, no Estádio Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, Paraguai. (Foto: Christian Alvarenga/Getty Images) ( (Foto: Christian Alvarenga/Getty Images))
Estagiária de jornalismo
Publicado em 14 de maio de 2026 às 05h00.
Chapecoense e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira, 14, às 18h (de Brasília), na Arena Condá, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.
O Botafogo chega em vantagem para o confronto decisivo. No jogo de ida, disputado no estádio Nilton Santos, a equipe carioca venceu por 1 a 0.
Com esse resultado, o time alvinegro precisa apenas de um empate para confirmar a classificação à próxima fase.
A Chapecoense precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.
Se conquistar uma vitória por dois ou mais gols, o clube catarinense garante a vaga no tempo normal.
A partida terá transmissão do Sportv e Premiere.
O confronto acontece às 18h (de Brasília).