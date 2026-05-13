De Ferrari a brinquedoteca gigante: Neymar mostra detalhes da sua mansão em Santos

O atacante Neymar abriu as portas da mansão onde vive em Santos e mostrou detalhes da residência durante uma visita dos influenciadores Pigmeu e Jon Vlogs. O jogador exibiu itens como uma Ferrari Purosangue, coleção com 16 motos, brinquedoteca com mini-cidade e piscina de bolinhas.

A visita aconteceu após a vitória do Santos FC sobre o Bragantino. Os influenciadores acompanharam a partida em um camarote da Vila Belmiro antes de seguirem para a casa do atleta, localizada no bairro de Santa Therezinha, em Santos.

Ferrari milionária e brinquedoteca gigante

Durante o tour, Neymar mostrou diferentes espaços da mansão, incluindo garagem, salas e áreas de lazer da residência. Entre os itens que mais repercutiram nas redes sociais estão a coleção de motos, a Ferrari e a brinquedoteca criada para as filhas Mavie, Helena e Mel.

Segundo Neymar, parte da coleção de motos já estava na residência quando o imóvel foi adquirido. Nos vídeos publicados nas redes sociais, os veículos aparecem estacionados ao lado de uma Ferrari Purosangue, modelo avaliado em cerca de R$ 7,5 milhões.

O espaço infantil possui mini-cidade, piscina de bolinhas, escorregador, casinhas, televisão, sofás e mesas infantis. Pigmeu chegou a comparar a brinquedoteca a um shopping infantil durante a visita.

Neymar na brinquedoteca das filhas. Foto: Reprodução/YouTube

Mansão de R$ 50 milhões tem vista para o mar

A mansão foi comprada no ano passado por mais de R$ 50 milhões, segundo informações divulgadas pela imprensa esportiva. A mudança para o imóvel aconteceu após o retorno de Neymar ao Brasil. Antes disso, a família do jogador estava em Riad, na Arábia Saudita.

Localizada no alto do morro de Santa Therezinha, área nobre da região de Santos, a residência possui vista panorâmica para o mar.

Neymar e a vaga na Copa do Mundo

Após receber os influenciadores, Neymar retomou a preparação para o confronto contra o Coritiba pela Copa do Brasil. O atacante ainda busca espaço na lista final da Seleção para a Copa do Mundo.

Nesta semana, Davide Ancelotti, filho e auxiliar de Carlo Ancelotti, confirmou que o camisa 10 está na pré-lista da Seleção Brasileira para o Mundial. Segundo ele, a presença de Neymar acontece porque “sua condição física está melhorando”