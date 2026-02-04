Esporte

Grêmio x Botafogo: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

A partida acontece nesta quarta-feira, 4, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Botafogo: time carioca enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira, 4 (Wagner Meier/Getty Images)

Botafogo: time carioca enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira, 4 (Wagner Meier/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 14h18.

Grêmio e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, 4, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

O confronto será realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O Botafogo lidera o Brasileirão após a primeira rodada, com três pontos. O Grêmio aparece na 13ª colocação, ainda sem pontuar na competição.

Onde assistir a Grêmio x Botafogo?

A transmissão ao vivo será feita pelo Premiere e pela TV Globo, conforme a região.

Que horas é o jogo Grêmio x Botafogo?

O jogo é nesta quarta-feira, 4, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio.

Acompanhe tudo sobre:BotafogoGrêmioBrasileirão

Mais de Esporte

Remo x Mirassol: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

Bragantino x Atlético-MG: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

Palmeiras x Vitória: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

Flamengo x Internacional: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

Mais na Exame

Esporte

Remo x Mirassol: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

Negócios

Eles começaram com um trailer de praia e hoje comandam uma marca de US$ 250 milhões

Um conteúdo Bússola

Dia Mundial do Câncer: programa de prevenção reduz custos do setor de saúde suplementar 

Brasil

Previsão indica tempestade nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste; confira