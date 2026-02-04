Grêmio x Botafogo: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

Botafogo: time carioca enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira, 4 (Wagner Meier/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 14h18.
Grêmio e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, 4, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026.
O confronto será realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.
O Botafogo lidera o Brasileirão após a primeira rodada, com três pontos. O Grêmio aparece na 13ª colocação, ainda sem pontuar na competição.
A transmissão ao vivo será feita pelo Premiere e pela TV Globo, conforme a região.
O jogo é nesta quarta-feira, 4, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio.