Grêmio x Botafogo: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

Grêmio e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, 4, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

O confronto será realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O Botafogo lidera o Brasileirão após a primeira rodada, com três pontos. O Grêmio aparece na 13ª colocação, ainda sem pontuar na competição.

Onde assistir a Grêmio x Botafogo?

A transmissão ao vivo será feita pelo Premiere e pela TV Globo, conforme a região.

Que horas é o jogo Grêmio x Botafogo?

O jogo é nesta quarta-feira, 4, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio.