Quais países já foram sede da Copa do Mundo? Relembre a história do torneio

Desde sua criação, em 1930, a Copa do Mundo já passou por diferentes continentes, culturas e estádios históricos. Ao longo de quase um século de competição, apenas 18 países tiveram a oportunidade de receber o maior evento do futebol.

A edição de 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá e México, ampliará ainda mais essa lista. Além de marcar a primeira Copa com 48 seleções, o torneio também reforça a tendência de sedes compartilhadas.

Relembre os países que já receberam a Copa do Mundo

Uruguai abriu a história dos Mundiais

O primeiro país-sede da Copa do Mundo foi o Uruguai, em 1930. Campeão olímpico na época e celebrando o centenário da sua independência, o país recebeu a competição inaugural e ainda levantou o troféu diante da Argentina, em Montevidéu.

Europa domina a lista de sedes

O continente europeu concentra a maior parte dos anfitriões da Copa do Mundo. Ao longo da história, Itália (1934 e 1990), França (1938 e 1998), Alemanha (1974 e 2006), Espanha (1982) e Rússia (2018) estiveram entre os países que organizaram o torneio.

A Inglaterra recebeu a Copa de 1966, edição marcada pelo único título mundial da seleção inglesa. Já a Suécia sediou o torneio em 1958, ano em que o Brasil conquistou sua primeira taça com Pelé brilhando ainda adolescente. Já a Suíça recebeu a Copa de 1954.

América do Sul recebeu o torneio em momentos históricos

Além do Uruguai, outros países sul-americanos também já sediaram o Mundial. O Brasil recebeu a competição duas vezes: em 1950 e 2014.

A primeira edição ficou marcada pelo “Maracanazo”, com a derrota brasileira para o Uruguai na final. Décadas depois, o país voltou a organizar a Copa em um torneio lembrado pelo título da Alemanha e pelo histórico 7 a 1 sobre a Seleção.

A Argentina foi sede em 1978 e conquistou o título jogando em casa. Enquanto o Chile recebeu o torneio em 1962.

México entrou para a história com recorde

O México se tornou o primeiro país a receber duas Copas do Mundo, organizando as edições de 1970 e 1986.

O país foi palco de momentos emblemáticos da história do futebol, como o tricampeonato do Brasil comandado por Pelé e o título da Argentina de Diego Maradona.

Em 2026, os mexicanos voltarão a receber o torneio, tornando-se o primeiro país a sediar três edições de Copa do Mundo.

Ásia, África e Oriente Médio também entraram no mapa dos Mundiais

A expansão da Copa do Mundo levou o torneio para novos territórios nas últimas décadas.

O Japão e a Coreia do Sul fizeram história em 2002 ao organizarem conjuntamente a primeira Copa sediada por dois países e a primeira realizada na Ásia.

Em 2010, a África do Sul recebeu a primeira edição disputada no continente africano. Mais recentemente, o Catar entrou para a lista ao sediar o Mundial de 2022, marcado pelo título da Argentina de Lionel Messi.

Veja os 18 países que já foram sede da Copa do Mundo