NBA House abre venda de ingressos nesta quinta-feira; veja os preços e como comprar

A liga de basquete NBA anunciou a realização da NBA House 2026 no Brasil durante o período das finais da temporada. O evento acontece entre os dias 3 e 21 de junho, no Shopping Eldorado, em São Paulo, acompanhando o calendário das Finais da NBA.

A edição marca os 10 anos da NBA House no país e será a maior já realizada. Com mais de 6.000 metros quadrados, o espaço terá o dobro do tamanho da edição anterior no mesmo local, consolidando a estratégia da liga de ampliar ativações presenciais no mercado brasileiro.

Operada pela TM1, a experiência transforma o Shopping Eldorado em um centro temático voltado ao basquete e à cultura esportiva. A programação inclui transmissões ao vivo das partidas decisivas, além de ações voltadas ao engajamento do público.

Entre as principais atrações estão as chamadas Game Nights, com exibição das Finais em ambiente inspirado em arenas, e os Fan Days, realizados aos fins de semana com atividades interativas ao longo do dia. O evento também prevê a presença de ex-jogadores da NBA para sessões com fãs, além de apresentações de mascotes, enterradas e grupos de dança.

A estrutura inclui ainda área externa com meia quadra de basquete, praça de alimentação e telões de LED. Uma loja temporária da NBA Store (pop-up) será instalada no local, com produtos exclusivos, além de ativações promocionais de marcas parceiras.

Mapa da NBA House 2026, que neste ano funcionará no Shopping Eldorado (NBA/Divulgação)

Estratégia de parcerias

A edição de 2026 reúne patrocinadores como Emirates, Hellmann’s, Michelob Ultra, NBA 2K, Sadia, Sportingbet, TNT e XP, refletindo o interesse de diferentes setores no público da liga. O evento conta com apoio institucional da SP Turis e operação de ingressos pela Ticketmaster.

As transmissões oficiais da NBA no Brasil seguem distribuídas entre plataformas como Prime Video, Disney+, ESPN, NBA Brasil no YouTube e o NBA League Pass. A iniciativa reforça a estratégia da liga de ampliar presença no país por meio de experiências presenciais e distribuição multiplataforma de conteúdo esportivo.

Como comprar ingressos?

Os ingressos para a NBA House 2026 estão à venda no site da Ticketmaster. Os preços variam de R$ 95 a R$ 504,00.