Libertadores e Sul-Americana: saiba quando serão as quartas de final

As quartas de final da Copa Libertadores de 2025 estão programadas para ocorrer nas semanas de 16 e 23 de setembro. Os jogos de ida serão disputados na semana do dia 16, enquanto os jogos de volta acontecerão entre os dias 23 e 29 de setembro.

Em caso de empate no confronto de ida e volta, a vaga será decidida nos pênaltis. As equipes com a melhor campanha na fase de grupos terão a vantagem de decidir o jogo de volta em casa.

A grande final da libertadores

A grande final da competição está marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. A disputa promete ser emocionante, com times tradicionais da América Latina buscando a conquista do título.

Times nas quartas de final

Os clubes que ainda seguem na disputa das quartas de final da Libertadores são: São Paulo, LDU (Equador), Palmeiras, River Plate, Vélez Sarsfield, Racing, Flamengo e Estudiantes. Os confrontos já estão definidos:

São Paulo x LDU

Palmeiras x River Plate

Vélez Sarsfield x Racing

Estudiantes x Flamengo

Copa Sul-Americana 2025: confrontos e datas

Na mesma época, a Copa Sul-Americana também terá suas quartas de final disputadas entre 17 e 24 de setembro, com jogos de ida na primeira semana e jogos de volta na segunda.

A decisão do torneio será realizada em jogo único e está marcada para o dia 22 de novembro, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

Ambas as competições terão seus confrontos das quartas de final disputados entre meados e o final de setembro de 2025. Após os jogos de ida e volta, as equipes semifinalistas serão definidas, avançando para as etapas decisivas das competições.