Esporte

Libertadores e Sul-Americana: saiba quando serão as quartas de final

A Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana entram em suas etapas decisivas, com os melhores times da América Latina disputando as vagas nas semifinais

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 11h08.

As quartas de final da Copa Libertadores de 2025 estão programadas para ocorrer nas semanas de 16 e 23 de setembro. Os jogos de ida serão disputados na semana do dia 16, enquanto os jogos de volta acontecerão entre os dias 23 e 29 de setembro.

Em caso de empate no confronto de ida e volta, a vaga será decidida nos pênaltis. As equipes com a melhor campanha na fase de grupos terão a vantagem de decidir o jogo de volta em casa.

A grande final da libertadores

A grande final da competição está marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. A disputa promete ser emocionante, com times tradicionais da América Latina buscando a conquista do título.

Times nas quartas de final

Os clubes que ainda seguem na disputa das quartas de final da Libertadores são: São Paulo, LDU (Equador), Palmeiras, River Plate, Vélez Sarsfield, Racing, Flamengo e Estudiantes. Os confrontos já estão definidos:

  • São Paulo x LDU

  • Palmeiras x River Plate

  • Vélez Sarsfield x Racing

  • Estudiantes x Flamengo

Copa Sul-Americana 2025: confrontos e datas

Na mesma época, a Copa Sul-Americana também terá suas quartas de final disputadas entre 17 e 24 de setembro, com jogos de ida na primeira semana e jogos de volta na segunda.

A decisão do torneio será realizada em jogo único e está marcada para o dia 22 de novembro, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

Ambas as competições terão seus confrontos das quartas de final disputados entre meados e o final de setembro de 2025. Após os jogos de ida e volta, as equipes semifinalistas serão definidas, avançando para as etapas decisivas das competições.

Acompanhe tudo sobre:Copa Libertadores da AméricaFutebolFutebol argentino

Mais de Esporte

Santos acerta com Vojvoda para ser o novo técnico

Corinthians realiza eleição indireta para novo presidente com 'mandato-tampão' até 2026; entenda

Quando Carlos Miguel estreia pelo Palmeiras? Ex-Corinthians já pode jogar pelo Brasileirão; entenda

Jogos de hoje, quinta-feira, 21 de agosto: onde assistir ao vivo e horários

Mais na Exame

Mundo

ONU declara situação de fome em Gaza

Pop

'O Brutalista': filme vencedor do Oscar chega ao Streaming; saiba como assistir

Future of Money

Bitcoin hoje: criptomoeda cai para US$ 112 mil e tem tendência negativa, segundo especialista

Minhas Finanças

Pegadinhas das 'caixinhas' de investimentos: 5 armadilhas que você precisa evitar