Flamengo usa bordão de pai de Gerson para provocar volante

O Flamengo não deixou passar a classificação sobre o Cruzeiro na Libertadores. Depois de vencer a equipe mineira por 2 a 1 na última quarta-feira, 19, o clube carioca publicou uma provocação direcionada a Gerson, que atualmente defende o time de Belo Horizonte.

Nas redes sociais, o Flamengo resgatou o bordão de Marcão, pai e empresário do volante, para exaltar os jogadores que ocupam a posição no atual elenco rubro-negro. A publicação também trouxe imagens de Gerson abatido após a eliminação do Cruzeiro.

TURMAAAAAAA! DIA LINOOOOOOOOOOO! COMEMORA QUE É DE GRAÇA E A VIDA NÃO TEM REPLAY, NAÇÃO!!!!!!!!!!!!!#lancedojogo pic.twitter.com/DzprFvPDPG — Flamengo (@Flamengo) August 20, 2026

O meio-campista teve passagem marcante pelo Flamengo. Entre 2019 e 2025, Gerson vestiu a camisa rubro-negra em duas oportunidades e conquistou títulos importantes, entre eles as Libertadores de 2019 e 2022.

A relação com a torcida, porém, ficou estremecida após sua segunda saída do clube, em junho de 2025. Na ocasião, Gerson deixou o Flamengo para defender o Zenit, da Rússia.

Gerson retornou ao futebol brasileiro pelo Cruzeiro

A passagem pelo futebol russo durou apenas seis meses. No início de 2026, Gerson voltou ao Brasil para defender o Cruzeiro e chegou como um dos principais reforços do clube para a temporada.

O volante rapidamente ganhou espaço na equipe mineira e passou a ser peça importante no meio-campo. Contra seu ex-clube, porém, não conseguiu evitar a eliminação na Libertadores.

Dentro de campo, o Flamengo venceu por 2 a 1, com gols de Arrascaeta e Samuel Lino. Lucas Romero descontou para a Raposa. Com isso, o Rubro-Negro garantiu a vaga com o placar agregado de 3 a 2.