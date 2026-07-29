Esporte

Fase de grupos copa 2026

Palmeiras rejeita proposta milionária de clube inglês por Allan

O Aston Villa demonstrou interesse pelo jogador, mas o Verdão recusou a abordagem e pretende manter o atacante

Allan: o jovem despertou o interesse do Aston Villa, da Inglaterra (Cesar Greco/Palmeiras)

Allan: o jovem despertou o interesse do Aston Villa, da Inglaterra (Cesar Greco/Palmeiras)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 29 de julho de 2026 às 14h24.

Tudo sobrePalmeiras
Saiba mais

O Palmeiras recusou uma proposta milionária do futebol inglês pelo atacante Allan. O Aston Villa demonstrou interesse no jovem, mas o Verdão fechou a porta para a negociação e optou pela permanência do jogador.

O clube inglês sinalizou que estava disposto a investir 30 milhões de euros (cerca de R$ 175,6 milhões na cotação atual) pelo jogador. A oferta era composta por 25 milhões de euros (R$ 146,3 milhões) fixos pela transferência, além de outros cinco milhões de euros (R$ 29,2 milhões) em bônus por metas estabelecidas em contrato, segundo informações do GE.

Mesmo diante da proposta, o Palmeiras manteve sua posição e optou por preservar um dos atletas mais valorizados do elenco de Abel Ferreira. Allan foi promovido ao elenco profissional na última temporada e rapidamente conquistou espaço na equipe.

Antes da pausa para a Copa do Mundo de 2026, o atacante era titular do Verdão e vinha sendo um dos destaques do setor ofensivo. No retorno do Campeonato Brasileiro, o jogador ainda não entrou em campo por cumprir suspensão, mas a expectativa é que fique novamente à disposição para o confronto desta quarta-feira diante do Vitória.

Em 2026, Allan disputou 34 partidas, marcou seis gols e distribuiu quatro assistências.

Além disso, esta não é a primeira vez que o nome do atacante desperta interesse de clubes do exterior. Nos últimos meses, Allan já foi apontado como alvo de equipes como Newcastle, da Inglaterra, e Zenit, da Rússia.

Palmeiras evita vender titulares

De acordo com o GE, apesar de precisar aumentar a arrecadação com negociações para atingir a meta prevista no orçamento da temporada, o Palmeiras definiu que não pretende negociar jogadores considerados fundamentais para a equipe, salvo em casos de propostas consideradas irrecusáveis.

A estratégia da diretoria é concentrar as vendas em atletas com menor participação no elenco principal e também lucrar com jogadores que atuam em outros clubes, mas que ainda têm parte dos direitos econômicos vinculados ao Verdão.

Acompanhe tudo sobre:PalmeirasBrasileirão

Mais de Esporte

Sobre polêmica com Neymar, Cuca diz que 'o que acontece no vestiário deveria ficar lá'

Arsenal encerra interesse em Vinicius Júnior após avanço por renovação com o Real Madrid

Endrick pode perder espaço no Real Madrid e empréstimo ganha força para a temporada

Itália anuncia retorno de Roberto Mancini após crise na seleção e saída de Gattuso

Mais na Exame

Esporte

Sobre polêmica com Neymar, Cuca diz que 'o que acontece no vestiário deveria ficar lá'

Brasil

Defesa Civil emite alerta severo para fortes rajadas de vento em SP

Líderes Extraordinários

Por que empresas brasileiras têm mais a ganhar com automação do que imaginam

ESG

América do Sul se prepara para os impactos do El Niño no setor elétrico