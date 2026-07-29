Palmeiras rejeita proposta milionária de clube inglês por Allan

O Palmeiras recusou uma proposta milionária do futebol inglês pelo atacante Allan. O Aston Villa demonstrou interesse no jovem, mas o Verdão fechou a porta para a negociação e optou pela permanência do jogador.

O clube inglês sinalizou que estava disposto a investir 30 milhões de euros (cerca de R$ 175,6 milhões na cotação atual) pelo jogador. A oferta era composta por 25 milhões de euros (R$ 146,3 milhões) fixos pela transferência, além de outros cinco milhões de euros (R$ 29,2 milhões) em bônus por metas estabelecidas em contrato, segundo informações do GE.

Mesmo diante da proposta, o Palmeiras manteve sua posição e optou por preservar um dos atletas mais valorizados do elenco de Abel Ferreira. Allan foi promovido ao elenco profissional na última temporada e rapidamente conquistou espaço na equipe.

Antes da pausa para a Copa do Mundo de 2026, o atacante era titular do Verdão e vinha sendo um dos destaques do setor ofensivo. No retorno do Campeonato Brasileiro, o jogador ainda não entrou em campo por cumprir suspensão, mas a expectativa é que fique novamente à disposição para o confronto desta quarta-feira diante do Vitória.

Em 2026, Allan disputou 34 partidas, marcou seis gols e distribuiu quatro assistências.

Além disso, esta não é a primeira vez que o nome do atacante desperta interesse de clubes do exterior. Nos últimos meses, Allan já foi apontado como alvo de equipes como Newcastle, da Inglaterra, e Zenit, da Rússia.

Palmeiras evita vender titulares

De acordo com o GE, apesar de precisar aumentar a arrecadação com negociações para atingir a meta prevista no orçamento da temporada, o Palmeiras definiu que não pretende negociar jogadores considerados fundamentais para a equipe, salvo em casos de propostas consideradas irrecusáveis.

A estratégia da diretoria é concentrar as vendas em atletas com menor participação no elenco principal e também lucrar com jogadores que atuam em outros clubes, mas que ainda têm parte dos direitos econômicos vinculados ao Verdão.