Como funciona a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo? Entenda os critérios

A fase de grupos da Copa do Mundo 2026 entra em sua reta final e, com isso, o caminho até a decisão do torneio começa a ganhar forma. Diferentemente das edições anteriores, o novo formato do Mundial torna a disputa pelas vagas mais complexa, já que 32 das 48 seleções avançam ao mata-mata.

Além dos dois primeiros colocados de cada grupo, oito equipes que terminarem na terceira posição também garantem classificação. Por isso, diversas seleções ainda dependem não apenas dos próprios resultados, mas também de combinações envolvendo outras chaves.

Quem avança ao mata-mata?

Os 12 líderes e os 12 vice-líderes dos grupos asseguram vaga automaticamente na fase eliminatória. As oito vagas restantes ficam com os terceiros colocados de melhor campanha.

Ao término da fase de grupos, essas seleções são organizadas de acordo com uma classificação geral entre os terceiros colocados.

Como funcionam os critérios de desempate?

Quando duas ou mais equipes terminam empatadas em pontos dentro do grupo, a Fifa utiliza uma sequência de critérios para definir a classificação:

Pontos conquistados nos confrontos diretos;

Saldo de gols nos confrontos diretos;

Gols marcados nos confrontos diretos;

Saldo de gols geral;

Número de gols marcados;

Fair play (cartões amarelos e vermelhos);

Ranking da Fifa

Os mesmos critérios também servem para ordenar as seleções que terminarem em terceiro lugar.

Grupos já definidos

Algumas chaves já tiveram suas posições confirmadas. O México terminou na liderança do Grupo A com 100% de aproveitamento, enquanto a África do Sul avançou pela primeira vez ao mata-mata como vice-líder.

No Grupo B, Suíça e Canadá ficaram com as duas primeiras posições, mas a Bósnia e Herzegovina também garantiu vaga graças ao desempenho entre os melhores terceiros colocados.

O Grupo C teve Brasil e Marrocos classificados. A Escócia, terceira colocada, ainda aguarda o encerramento da rodada para saber se continuará viva na competição.

Já no Grupo D, Estados Unidos e Austrália avançaram diretamente, enquanto o Paraguai permanece na disputa por uma vaga entre os terceiros.

Alemanha e Costa do Marfim também asseguraram classificação pelo Grupo E. O Equador, apesar da vitória sobre os alemães, terminou em terceiro, mas já garantiu presença no mata-mata.

No Grupo F, Holanda ficou com a liderança. Japão avançou em segundo, enquanto a Suécia também seguirá na Copa graças à campanha entre os terceiros colocados.

Grupos seguem totalmente abertos

As maiores indefinições estão nos Grupos G, H, J, K e L. No Grupo G, Egito, Irã, Bélgica e até Nova Zelândia ainda têm chances matemáticas de classificação.

O Grupo H também promete emoção. Espanha, Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita chegam à rodada final com possibilidades de avançar, embora em cenários diferentes.

No Grupo J, apenas a Argentina já confirmou a liderança. Áustria e Argélia disputam diretamente a segunda vaga, enquanto um empate ainda pode beneficiar os argelinos como um dos melhores terceiros.

O Grupo K tem a Colômbia próxima de confirmar a liderança, mas Portugal ainda pode terminar na primeira posição. República Democrática do Congo também sonha com a classificação.

Já no Grupo L, Inglaterra, Gana e Croácia seguem brigando pelas duas vagas diretas. Dependendo dos resultados, até a liderança da chave pode ser decidida no saldo de gols ou nos critérios de desempate.

Terceiros colocados também seguem vivos

O novo formato da Copa faz com que equipes que terminarem em terceiro lugar permaneçam na disputa por uma vaga até o encerramento de todas as partidas da fase de grupos.

Por isso, seleções que já encerraram sua participação na fase de grupos, como Escócia e Paraguai, ainda aguardam os resultados das demais chaves para saber se seguirão no Mundial ou se serão eliminadas.