Marketing

De Márcia Sensitiva à OpenAI: 5 campanhas da semana para conferir

Marcas de diferentes setores apostam em humor e personalidades conhecidas para apresentar suas campanhas ao público

Márcia Sensitiva em campanha para Fys, refrigerante do Grupo Heineken (Divulgação)

Márcia Sensitiva em campanha para Fys, refrigerante do Grupo Heineken (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 12h08.

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Entre novas estratégias de posicionamento, campanhas que apostam no humor e empresas que buscam formas diferentes de se aproximar do público, as marcas seguem explorando caminhos para transformar produtos e serviços em assunto.

Nesta semana, as campanhas destacam diferentes segmentos, da beleza à tecnologia, passando por alimentação e serviços financeiros.

Confira as cinco ações que chamaram a atenção da EXAME pelas ideias e escolhas criativas por trás de cada lançamento.

Uma questão de "encosto"

Fys, refrigerante do Grupo Heineken, pediu para Márcia Sensitiva explicar por que o produto "ainda" não é o mais vendido do Brasil. Na campanha, criada pela AlmapBBDO, a influenciadora brinca dizendo que o problema "só pode ser encosto". A ação também chegou às redes sociais com latas adesivadas em referência à proteção contra energias negativas.

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As vovós da OpenAI

Qual é a relação dos idosos com a inteligência artificial? Para responder a essa pergunta, a OpenAI colocou três vovós no centro de sua nova campanha, que destaca os recursos do ChatGPT Voice. O filme foi desenvolvido internamente pela própria OpenAI, sob o comando do diretor criativo Daniel Fradin. No curta, as atrizesLavelle Roby, SJ Mendelson e Constance Brenner usam o celular enquanto cozinham, fazem cerâmica e cuidam de plantas, mostrando a IA como ferramenta para realizar tarefas, e não apenas responder perguntas.

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A estreia da e.l.f com "fofoca"

Para marcar sua chegada ao Brasil pela Sephora, a e.l.f Cosmetics transformou a notícia em fofoca. Estrelada por Any Gabrielly, a campanha replica conversas entre amigos para apresentar produtos como o Power Grip Primer e o Glow Reviver Lip Oil. Criada pela agência 72andSunny, essa é a primeira campanha global da marca adaptada especificamente para a operação brasileira.

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Uma nova assinatura

Ao som da clássica "Everybody Wants to Rule the World", da banda Tears for Fears, o Itaú Personannalité apresenta uma nova assinatura: "Pra todos os seus feitos". O mote substitui "Sempre em movimento", identidade utilizada pelo segmento premium do Itaú nos últimos três anos. Criada pela Galeria, a campanha amplia a ideia de conquista para mostrar como as decisões financeiras de um cliente também impactam família e projetos compartilhados.

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Velocidade garantida

A 99Food colocou o velocista Alison dos Santos, o Piu, para estrelar a campanha desenvolvida pela Crispin para destacar a velocidade da plataforma. Conhecido pelas provas de 400 metros com barreiras, o atleta brinca com a rapidez do delivery e funciona como uma voz de autoridade para chancelar a qualidade do serviço da plataforma.

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