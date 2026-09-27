De Márcia Sensitiva à OpenAI: 5 campanhas da semana para conferir

Entre novas estratégias de posicionamento, campanhas que apostam no humor e empresas que buscam formas diferentes de se aproximar do público, as marcas seguem explorando caminhos para transformar produtos e serviços em assunto.

Nesta semana, as campanhas destacam diferentes segmentos, da beleza à tecnologia, passando por alimentação e serviços financeiros.

Confira as cinco ações que chamaram a atenção da EXAME pelas ideias e escolhas criativas por trás de cada lançamento.

Uma questão de "encosto"

Fys, refrigerante do Grupo Heineken, pediu para Márcia Sensitiva explicar por que o produto "ainda" não é o mais vendido do Brasil. Na campanha, criada pela AlmapBBDO, a influenciadora brinca dizendo que o problema "só pode ser encosto". A ação também chegou às redes sociais com latas adesivadas em referência à proteção contra energias negativas.

As vovós da OpenAI

Qual é a relação dos idosos com a inteligência artificial? Para responder a essa pergunta, a OpenAI colocou três vovós no centro de sua nova campanha, que destaca os recursos do ChatGPT Voice. O filme foi desenvolvido internamente pela própria OpenAI, sob o comando do diretor criativo Daniel Fradin. No curta, as atrizesLavelle Roby, SJ Mendelson e Constance Brenner usam o celular enquanto cozinham, fazem cerâmica e cuidam de plantas, mostrando a IA como ferramenta para realizar tarefas, e não apenas responder perguntas.

A estreia da e.l.f com "fofoca"

Para marcar sua chegada ao Brasil pela Sephora, a e.l.f Cosmetics transformou a notícia em fofoca. Estrelada por Any Gabrielly, a campanha replica conversas entre amigos para apresentar produtos como o Power Grip Primer e o Glow Reviver Lip Oil. Criada pela agência 72andSunny, essa é a primeira campanha global da marca adaptada especificamente para a operação brasileira.

Uma nova assinatura

Ao som da clássica "Everybody Wants to Rule the World", da banda Tears for Fears, o Itaú Personannalité apresenta uma nova assinatura: "Pra todos os seus feitos". O mote substitui "Sempre em movimento", identidade utilizada pelo segmento premium do Itaú nos últimos três anos. Criada pela Galeria, a campanha amplia a ideia de conquista para mostrar como as decisões financeiras de um cliente também impactam família e projetos compartilhados.

Velocidade garantida

A 99Food colocou o velocista Alison dos Santos, o Piu, para estrelar a campanha desenvolvida pela Crispin para destacar a velocidade da plataforma. Conhecido pelas provas de 400 metros com barreiras, o atleta brinca com a rapidez do delivery e funciona como uma voz de autoridade para chancelar a qualidade do serviço da plataforma.