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Copa do Brasil: CBF define datas e horários das semifinais; veja a tabela

CBF marcou partidas de ida para 1º de novembro e confrontos de volta para o fim de semana seguinte

Grêmio: clube joga no dia 1º de novembro (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Grêmio: clube joga no dia 1º de novembro (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 12h01.

Última atualização em 27 de setembro de 2026 às 12h02.

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RESUMO ＋

A entidade que comanda o futebol brasileiro, CBF, confirmou as semifinais da Copa do Brasil para 1º, 7 e 8 de novembro, com Palmeiras x Vasco e Grêmio x Atlético-MG. Os jogos serão disputados em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro; a final está marcada para 6 de dezembro.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou as datas, horários e locais das semifinais da Copa do Brasil. Os confrontos serão realizados nos dois primeiros finais de semana de novembro, com partidas em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

Os jogos de ida estão marcados para domingo, 1º de novembro. O Palmeiras recebe o Vasco às 16h, no Nubank Parque, enquanto o Grêmio enfrenta o Atlético-MG às 18h30, na Arena do Grêmio.

Jogos de volta acontecem no fim de semana seguinte

A definição dos semifinalistas será concluída entre sábado e domingo. O Atlético-MG recebe o Grêmio no sábado, 7 de novembro, às 18h, na Arena MRV.

No domingo, 8 de novembro, o Vasco enfrenta o Palmeiras às 17h, em São Januário.

A CBF também confirmou a data da final da competição: a decisão da Copa do Brasil será disputada em 6 de dezembro.

  • 01/11, domingo, 16h: Palmeiras x Vasco — Nubank Parque
  • 01/11, domingo, 18h30: Grêmio x Atlético-MG — Arena do Grêmio
  • 07/11, sábado, 18h: Atlético-MG x Grêmio — Arena MRV
  • 08/11, domingo, 17h: Vasco x Palmeiras — São Januário

'Perguntas frequentes'

Quais são os confrontos das semifinais da Copa do Brasil? ＋

Palmeiras e Vasco disputam uma das vagas na final, enquanto Grêmio e Atlético-MG decidem a outra. Os confrontos serão realizados em partidas de ida e volta, segundo calendário confirmado pela CBF.

Quando serão os jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil? ＋

Os dois jogos de ida serão disputados no domingo, 1º de novembro. Palmeiras x Vasco começa às 16h, no Nubank Parque, e Grêmio x Atlético-MG será às 18h30, na Arena do Grêmio.

Quando será o jogo de volta entre Atlético-MG e Grêmio? ＋

Atlético-MG e Grêmio disputam a partida de volta no sábado, 7 de novembro, às 18h. O confronto será realizado na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Quando será o jogo de volta entre Vasco e Palmeiras? ＋

Vasco e Palmeiras jogam no domingo, 8 de novembro, às 17h. A partida decisiva será disputada em São Januário, no Rio de Janeiro.

Quando será a final da Copa do Brasil? ＋

A final da Copa do Brasil está marcada para 6 de dezembro. A data foi confirmada pela CBF junto com a programação das semifinais.

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