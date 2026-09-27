Grêmio: clube joga no dia 1º de novembro (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 27 de setembro de 2026 às 12h01.
Última atualização em 27 de setembro de 2026 às 12h02.
A entidade que comanda o futebol brasileiro, CBF, confirmou as semifinais da Copa do Brasil para 1º, 7 e 8 de novembro, com Palmeiras x Vasco e Grêmio x Atlético-MG. Os jogos serão disputados em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro; a final está marcada para 6 de dezembro.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou as datas, horários e locais das semifinais da Copa do Brasil. Os confrontos serão realizados nos dois primeiros finais de semana de novembro, com partidas em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.
Os jogos de ida estão marcados para domingo, 1º de novembro. O Palmeiras recebe o Vasco às 16h, no Nubank Parque, enquanto o Grêmio enfrenta o Atlético-MG às 18h30, na Arena do Grêmio.
A definição dos semifinalistas será concluída entre sábado e domingo. O Atlético-MG recebe o Grêmio no sábado, 7 de novembro, às 18h, na Arena MRV.
No domingo, 8 de novembro, o Vasco enfrenta o Palmeiras às 17h, em São Januário.
A CBF também confirmou a data da final da competição: a decisão da Copa do Brasil será disputada em 6 de dezembro.
Palmeiras e Vasco disputam uma das vagas na final, enquanto Grêmio e Atlético-MG decidem a outra. Os confrontos serão realizados em partidas de ida e volta, segundo calendário confirmado pela CBF.
Os dois jogos de ida serão disputados no domingo, 1º de novembro. Palmeiras x Vasco começa às 16h, no Nubank Parque, e Grêmio x Atlético-MG será às 18h30, na Arena do Grêmio.
Atlético-MG e Grêmio disputam a partida de volta no sábado, 7 de novembro, às 18h. O confronto será realizado na Arena MRV, em Belo Horizonte.
Vasco e Palmeiras jogam no domingo, 8 de novembro, às 17h. A partida decisiva será disputada em São Januário, no Rio de Janeiro.
A final da Copa do Brasil está marcada para 6 de dezembro. A data foi confirmada pela CBF junto com a programação das semifinais.