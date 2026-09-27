RESUMO ＋ A entidade que comanda o futebol brasileiro, CBF, confirmou as semifinais da Copa do Brasil para 1º, 7 e 8 de novembro, com Palmeiras x Vasco e Grêmio x Atlético-MG. Os jogos serão disputados em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro; a final está marcada para 6 de dezembro.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou as datas, horários e locais das semifinais da Copa do Brasil. Os confrontos serão realizados nos dois primeiros finais de semana de novembro, com partidas em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

Os jogos de ida estão marcados para domingo, 1º de novembro. O Palmeiras recebe o Vasco às 16h, no Nubank Parque, enquanto o Grêmio enfrenta o Atlético-MG às 18h30, na Arena do Grêmio.

Jogos de volta acontecem no fim de semana seguinte

A definição dos semifinalistas será concluída entre sábado e domingo. O Atlético-MG recebe o Grêmio no sábado, 7 de novembro, às 18h, na Arena MRV.

No domingo, 8 de novembro, o Vasco enfrenta o Palmeiras às 17h, em São Januário.

A CBF também confirmou a data da final da competição: a decisão da Copa do Brasil será disputada em 6 de dezembro.

01/11, domingo, 16h: Palmeiras x Vasco — Nubank Parque

Palmeiras x Vasco — Nubank Parque 01/11, domingo, 18h30: Grêmio x Atlético-MG — Arena do Grêmio

Grêmio x Atlético-MG — Arena do Grêmio 07/11, sábado, 18h: Atlético-MG x Grêmio — Arena MRV

Atlético-MG x Grêmio — Arena MRV 08/11, domingo, 17h: Vasco x Palmeiras — São Januário