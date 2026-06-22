Esporte

Fase de grupos copa 2026

Classificação do Grupo G da Copa do Mundo: veja quem pode avançar às oitavas

Grupo segue embolado e última rodada definirá classificados às oitavas de final

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 22 de junho de 2026 às 11h52.

O Grupo G da Copa do Mundo chega à última rodada da fase de classificação com a disputa pelas vagas às oitavas de final completamente aberta.

As equipes da chave seguem separadas por poucos pontos, e os resultados da rodada decisiva definirão tanto os classificados diretos quanto possíveis vagas entre os melhores terceiros colocados do torneio.

2ª rodada (resultados)

Como funciona a classificação da Copa do Mundo

Avançam para a próxima fase os dois primeiros colocados do grupo, além dos oito melhores terceiros lugares entre todas as 12 chaves da competição.

Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate seguem, na ordem: saldo de gols, gols pró, confronto direto e sorteio, conforme o regulamento da competição.

Legenda: P = Pontos | J = Jogos | V = Vitórias | E = Empates | D = Derrotas | GP = Gols Pró | GC = Gols Contra | SG = Saldo de Gols | % = Aproveitamento

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