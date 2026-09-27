Trump convida Dario Amodei, CEO da Anthropic, para jantar na Casa Branca

RESUMO ＋ O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receberá neste domingo o CEO da empresa de IA Anthropic, Dario Amodei, para um jantar privado na Casa Branca, segundo o site Axios. O primeiro encontro individual ocorre após meses de conflitos sobre restrições militares, segurança nacional e ritmo de desenvolvimento da IA, e pode indicar uma reaproximação.

O presidente Donald Trump vai receber Dario Amodei, CEO da Anthropic, para um jantar privado na Casa Branca neste domingo, 27, segundo apurou o site americano Axios. Esse será o primeiro encontro individual entre os dois, em um sinal de que a relação entre a empresa e o governo americano, marcada por meses de atrito, começa a esfriar as tensões.

O jantar acontece dias antes de Trump e o presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, se reunirem, na terça-feira, com os principais CEOs de empresas de IA na Casa Branca — um encontro para o qual o jantar deste domingo funciona como uma espécie de aperitivo.

Segundo o Axios, executivos como Sam Altman, da OpenAI, e Sundar Pichai, do Google, já haviam acompanhado Trump num jantar de Estado na semana passada, mas Amodei ficou de fora por um conflito de agenda — Trump, então, o convidou pessoalmente para o encontro deste fim de semana.

Uma relação que azedou repetidas vezes ao longo do ano

A aproximação chega depois de uma sequência de embates entre a Anthropic e o governo americano ao longo de 2026. Em março, o Departamento de Defesa classificou a empresa como um "risco inaceitável à segurança nacional" depois que a Anthropic se recusou a flexibilizar restrições para o uso militar de seus modelos, o que colocou em risco um contrato estimado em US$ 200 milhões com o Pentágono.

Em junho, o governo chegou a suspender o acesso de estrangeiros — incluindo funcionários da própria empresa — a dois de seus modelos mais avançados, decisão revertida poucos dias antes da cúpula do G7. Mais recentemente, Trump atacou publicamente Amodei depois que o executivo defendeu, em um ensaio, que a indústria de IA deveria desacelerar o desenvolvimento de seus sistemas mais avançados para dar tempo de compreender melhor os riscos envolvidos.

Amodei também virou, nas últimas semanas, um personagem incomum na cultura pop americana. Foi alvo de piadas em um episódio recente do programa humorístico Saturday Night Live, que zombou de seus traços de personalidade e de suas posições sobre segurança em IA.

Aliados de Trump também distribuíram, na semana passada, argumentos internos à Casa Branca que destacavam o papel de Amodei — e as excentricidades associadas a ele — dentro do movimento do altruísmo eficaz, corrente filosófica ligada a parte do discurso do executivo sobre riscos existenciais da tecnologia. Meses atrás, quando a Anthropic começou a articular um encontro individual com Trump, alguns assessores chegaram a desaconselhar a ideia, avaliando que "o Dario é peculiar demais" para o gosto do presidente, segundo um funcionário do governo.

Em nota ao Axios, um funcionário da Casa Branca resumiu a posição da administração sobre o tema. "O presidente Trump tem sido claro: a América vai liderar o mundo em superinteligência, ao mesmo tempo em que protege os consumidores americanos. Vamos impulsionar a inovação, fortalecer a competitividade americana e garantir que essa tecnologia transformadora funcione para o povo americano", disse.