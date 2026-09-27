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Trump convida Dario Amodei, CEO da Anthropic, para jantar na Casa Branca

Segundo o site Axios, o encontro deste domingo será o primeiro cara a cara entre os dois, depois de meses de tensão entre a Anthropic e o governo americano — e antecede uma reunião com os principais CEOs de IA marcada para terça-feira

Dario Amodei: CEO da Anthropic deve jantar com Trump (Benjamin Fanjoy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images /AFP)

Dario Amodei: CEO da Anthropic deve jantar com Trump (Benjamin Fanjoy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images /AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 13h55.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receberá neste domingo o CEO da empresa de IA Anthropic, Dario Amodei, para um jantar privado na Casa Branca, segundo o site Axios. O primeiro encontro individual ocorre após meses de conflitos sobre restrições militares, segurança nacional e ritmo de desenvolvimento da IA, e pode indicar uma reaproximação.

O presidente Donald Trump vai receber Dario Amodei, CEO da Anthropic, para um jantar privado na Casa Branca neste domingo, 27, segundo apurou o site americano Axios. Esse será o primeiro encontro individual entre os dois, em um sinal de que a relação entre a empresa e o governo americano, marcada por meses de atrito, começa a esfriar as tensões.

O jantar acontece dias antes de Trump e o presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, se reunirem, na terça-feira, com os principais CEOs de empresas de IA na Casa Branca — um encontro para o qual o jantar deste domingo funciona como uma espécie de aperitivo.

Segundo o Axios, executivos como Sam Altman, da OpenAI, e Sundar Pichai, do Google, já haviam acompanhado Trump num jantar de Estado na semana passada, mas Amodei ficou de fora por um conflito de agenda — Trump, então, o convidou pessoalmente para o encontro deste fim de semana.

Uma relação que azedou repetidas vezes ao longo do ano

A aproximação chega depois de uma sequência de embates entre a Anthropic e o governo americano ao longo de 2026. Em março, o Departamento de Defesa classificou a empresa como um "risco inaceitável à segurança nacional" depois que a Anthropic se recusou a flexibilizar restrições para o uso militar de seus modelos, o que colocou em risco um contrato estimado em US$ 200 milhões com o Pentágono.

Em junho, o governo chegou a suspender o acesso de estrangeiros — incluindo funcionários da própria empresa — a dois de seus modelos mais avançados, decisão revertida poucos dias antes da cúpula do G7. Mais recentemente, Trump atacou publicamente Amodei depois que o executivo defendeu, em um ensaio, que a indústria de IA deveria desacelerar o desenvolvimento de seus sistemas mais avançados para dar tempo de compreender melhor os riscos envolvidos.

Amodei também virou, nas últimas semanas, um personagem incomum na cultura pop americana. Foi alvo de piadas em um episódio recente do programa humorístico Saturday Night Live, que zombou de seus traços de personalidade e de suas posições sobre segurança em IA.

Aliados de Trump também distribuíram, na semana passada, argumentos internos à Casa Branca que destacavam o papel de Amodei — e as excentricidades associadas a ele — dentro do movimento do altruísmo eficaz, corrente filosófica ligada a parte do discurso do executivo sobre riscos existenciais da tecnologia. Meses atrás, quando a Anthropic começou a articular um encontro individual com Trump, alguns assessores chegaram a desaconselhar a ideia, avaliando que "o Dario é peculiar demais" para o gosto do presidente, segundo um funcionário do governo.

Em nota ao Axios, um funcionário da Casa Branca resumiu a posição da administração sobre o tema. "O presidente Trump tem sido claro: a América vai liderar o mundo em superinteligência, ao mesmo tempo em que protege os consumidores americanos. Vamos impulsionar a inovação, fortalecer a competitividade americana e garantir que essa tecnologia transformadora funcione para o povo americano", disse.

'Perguntas frequentes'

Quando será o jantar de Donald Trump com Dario Amodei? ＋

Donald Trump receberá Dario Amodei para um jantar privado na Casa Branca neste domingo à noite, segundo o site americano Axios. Será o primeiro encontro individual entre o presidente dos Estados Unidos e o CEO da Anthropic.

Por que o encontro entre Trump e o CEO da Anthropic é importante? ＋

O jantar pode marcar uma redução das tensões entre o governo americano e a Anthropic após meses de conflitos. Segundo o Axios, Trump convidou Amodei pessoalmente depois que o executivo perdeu um jantar de Estado por incompatibilidade de agenda.

Por que o governo Trump entrou em conflito com a Anthropic? ＋

A relação piorou depois que a Anthropic se recusou a flexibilizar restrições ao uso militar de seus modelos de IA. Trump também criticou Dario Amodei após o executivo defender que a indústria desacelerasse o desenvolvimento dos sistemas mais avançados para avaliar melhor seus riscos.

O que aconteceu com o contrato da Anthropic com o Pentágono? ＋

O contrato estimado em US$ 200 milhões ficou ameaçado em março, quando o Departamento de Defesa classificou a Anthropic como um “risco inaceitável à segurança nacional”. A decisão ocorreu após a empresa manter limitações para o uso militar de seus modelos.

Quais CEOs de inteligência artificial se reunirão com Trump? ＋

Donald Trump e o presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, receberão na terça-feira os principais CEOs de empresas de IA na Casa Branca. Sam Altman, da empresa de IA OpenAI, e Sundar Pichai, da empresa de tecnologia Google, também participaram de um jantar de Estado com Trump na semana anterior, segundo o Axios.

Qual é a posição da Casa Branca sobre a inteligência artificial? ＋

A Casa Branca afirma que o governo pretende liderar o desenvolvimento da superinteligência, proteger consumidores e fortalecer a competitividade americana. A posição foi apresentada por um funcionário do governo em nota ao Axios.

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