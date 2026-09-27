Cortando custos, clube espanhol retira ingressos cortesias de jogadores

RESUMO | O presidente do Athletic de Bilbao, Jon Uriarte, confirmou a retirada de 1.019 convites de cortesia em San Mamés para otimizar a gestão de ingressos e atender a extensa lista de espera de novos sócios do clube basco.

O presidente do Athletic de Bilbao, Jon Uriarte, detalhou nesta quinta-feira, 24, uma das medidas mais drásticas e debatidas de sua gestão à frente do clube basco: a retirada de 1.019 convites de cortesia distribuídos historicamente a diferentes coletivos da instituição.

Segundo informações do Marca, utilizando gráficos e projeções em entrevista coletiva, o mandatário explicou que a decisão visa atender à alta demanda reprimida de bilhetes em San Mamés, onde mais de 11.000 pessoas aguardam na lista de espera para se tornarem sócias do clube.

A reestruturação atinge diretamente figuras centrais do cotidiano do clube e da alta cúpula esportiva. Foram cancelados passes tradicionalmente destinados à Junta Diretiva (88), a funcionários sócios (354), a ex-jogadores (120), a ex-presidentes (36), aos plantéis do primeiro time masculino (172), do time feminino e do Bilbao Athletic (102), além de outros coletivos (147). Segundo a diretoria, a medida é indispensável para gerir com rigor máximo os ativos do estádio e zerar a fila de espera dos torcedores.

De acordo com o Marca, com a liberação desses assentos para a comercialização regular, a gestão estima um benefício financeiro adicional de 1,3 milhão de euros (cerca de R$ 8 milhões), recursos que serão integralmente revertidos para a sustentabilidade e o fortalecimento competitivo da instituição.

O presidente reforçou que o clube não enfrenta uma "economia de guerra", mas busca expandir receitas de forma estruturada para evitar medidas dolorosas futuras, como a venda precipitada de atletas fundamentais.

Repercussão interna e o diálogo com os capitães

A implementação da medida não ocorreu sem atritos nos bastidores. Uriarte admitiu que a recepção inicial por parte dos afetados não foi homogênea e revelou ter se sentido particularmente decepcionado com a reação de alguns ex-presidentes, dos quais esperava maior empatia diante da necessidade de evitar medidas mais drásticas no futuro, como a venda precipitada de jogadores ou o aumento agressivo das mensalidades dos associados.

Na semana anterior, o presidente manteve uma reunião direta com os capitães do elenco profissional para debater o tema. Embora os atletas tenham manifestado descontentamento com o corte dos 172 passes do grupo — mantendo, contudo, o direito preferencial de compra de ingressos pagos por partida —, a conversa também abriu espaço para sugestões de melhorias em outras áreas operacionais do clube. Uriarte defendeu a medida reforçando que o Athletic vive um momento de expansão estratégica, e não de crise financeira, mantendo um incremento de 35% nos investimentos para garantir a competitividade do plantel principal.

Quantos convites de cortesia foram retirados pelo Athletic de Bilbao?

O clube cancelou um total de 1.019 passes gratuitos que eram distribuídos tradicionalmente.

Qual é o impacto financeiro estimado da medida?

A liberação e comercialização dessas localidades devem gerar um benefício estimado de 1,3 milhão de euros para os cofres do clube.

Quem foi afetado pelo corte de ingressos?

A medida atingiu diretores, funcionários sócios, ex-presidentes, ex-jogadores, outros coletivos e os plantéis principais masculino e feminino.

Por que o clube tomou essa decisão?

Para atender a lista de espera de mais de 11.000 pessoas que desejam se tornar sócias e otimizar a gestão dos ativos do estádio San Mamés.

Os jogadores do time principal perderam totalmente o acesso a ingressos?

Não. Embora os passes gratuitos tenham sido cortados, os atletas mantiveram o direito preferencial de adquirir um cupom de entradas de pagamento por partida.