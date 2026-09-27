A crise de sucessão que ameaça o maior conglomerado da Índia

RESUMO ＋ O conglomerado indiano Tata Group enfrenta sua maior crise de governança em quase uma década após uma disputa, iniciada em agosto, sobre a permanência de Natarajan Chandrasekaran na presidência da holding Tata Sons. O conselho aprovou em 17 de setembro a recondução do executivo e o avanço da abertura de capital, decisões contestadas pelo patriarca Noel Tata.

Na Índia, um império avaliado em US$ 320 bilhões está sob ameaça. O Tata Group, maior conglomerado empresarial do país — dono de marcas que vão do chá ao aço, da Jaguar Land Rover à Air India —, vive sua crise de governança mais séria em quase uma década.

No centro da disputa está a permanência de Natarajan Chandrasekaran à frente da Tata Sons, holding que controla o grupo, em um embate que já opõe publicamente o conselho de administração da empresa ao patriarca da família fundadora, Noel Tata, e caminha agora para os tribunais indianos.

O estopim veio em agosto, quando Chandrasekaran anunciou, para surpresa do mercado, que não buscaria um terceiro mandato como presidente executivo quando seu atual mandato terminar, em fevereiro de 2027 — decisão que se seguiu a meses de impasse dentro do conselho sobre a extensão de seu mandato.

O anúncio apagou 433 bilhões de rupias (cerca de US$ 4,5 bilhões) em valor de mercado das empresas do grupo em um único dia, com a joia da coroa do conglomerado, a gigante de tecnologia Tata Consultancy Services (TCS), liderando a queda.

Semanas depois, porém, o conselho da Tata Sons mudou de rumo. Em 17 de setembro, os diretores aprovaram uma resolução para estender o mandato de Chandrasekaran por mais cinco anos e, na mesma reunião, decidiram avançar com um plano de listar as ações da Tata Sons na bolsa — dois movimentos que Noel Tata, presidente da Tata Trusts, tentou barrar, sem sucesso. A votação terminou em 4 a 1, com Noel Tata como voto isolado contrário.

A Tata Trusts, rede de instituições beneficentes que controla 66% da Tata Sons, é hoje o principal centro de resistência à recondução de Chandrasekaran. Noel Tata argumenta que a decisão do conselho violou o estatuto social da empresa, especificamente regras sobre o direito de veto de diretores indicados pelos acionistas controladores e sobre o uso do voto de desempate na reunião.

Em resposta, a Tata Sons rejeitou formalmente as objeções na quinta-feira, 24, afirmando, por meio de seu secretário, que a decisão foi tomada com base em pareceres jurídicos — incluindo opiniões de um ex-presidente da Suprema Corte indiana e de um ex-juiz da mesma corte — e que permanece válida.

A disputa pelo comando se soma à outra dor de cabeça, de origem regulatória. Em setembro, o Banco Central da Índia (RBI) recusou-se a isentar a Tata Sons da obrigação de abrir capital em bolsa — expectativa que a holding, avaliada em US$ 185 bilhões, mantinha havia anos, para preservar o controle familiar sobre o grupo.

A decisão pegou Noel Tata de surpresa, segundo a Bloomberg, e o forçou a avaliar, junto a assessores, diferentes estratégias jurídicas para reverter a determinação.

A combinação dos dois problemas — a pressão para abrir capital e a disputa pela cadeira de presidente — criou uma tempestade perfeita: parte do conselho da Tata Sons passou a ver a recondução de Chandrasekaran e o avanço da listagem em bolsa como movimentos que andam juntos, uma forma de estabilizar a empresa diante da exigência regulatória, exatamente o pacote que Noel Tata tentou, sem sucesso, rejeitar em bloco.

Ecos de uma briga que a Índia já viu antes

Não é a primeira vez que o comando da Tata Sons termina em tribunal. Em 2016, o conselho destituiu o então presidente Cyrus Mistry por voto de desconfiança; em 2019, o Tribunal Nacional de Direito Empresarial (NCLAT) chegou a declarar ilegal a própria nomeação de Chandrasekaran, reintegrando Mistry ao cargo — decisão que só foi revertida posteriormente.

A diferença, desta vez, é que o conflito não opõe um executivo externo à família fundadora, mas o próprio núcleo da família a seu conselho de administração, com as duas partes já contratando alguns dos escritórios de advocacia e advogados mais renomados do país, sinal de que, apesar da preferência declarada por evitar uma batalha judicial longa, ambos os lados já se preparam para ela.

A Tata Sons também enfrenta uma barreira mais burocrática: a empresa não conseguiu reunir quórum para sua assembleia geral anual em agosto, em parte por restrições impostas pela promotoria de instituições beneficentes de Maharashtra sobre uma das fundações que compõem a Tata Trusts — e cogita agora recorrer ao próprio NCLT para validar uma reunião com quórum reduzido, uma medida que advogados ouvidos pela imprensa indiana já classificam como um risco adicional de litígio futuro.

O desfecho da disputa carrega peso que vai além da sala de reuniões. O Tata Group soma mais de 1,1 milhão de funcionários, receita superior a US$ 170 bilhões e um valor de mercado combinado de suas empresas listadas próximo a US$ 320 bilhões — além de ocupar um papel central nas ambições tecnológicas do primeiro-ministro indiano Narendra Modi.

Uma queda prolongada de confiança no grupo, ou uma disputa judicial que se arraste por anos, como ocorreu no caso Mistry, tem potencial para produzir instabilidade num dos pilares mais simbólicos da economia indiana.