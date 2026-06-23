Portugal corre risco? Veja quem ocupa as vagas dos melhores terceiros da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 trouxe uma mudança significativa em relação às edições anteriores. Com a expansão para 48 seleções, o torneio passou a contar com 12 grupos de quatro equipes, aumentando também o número de classificados para a fase eliminatória.

Agora, não basta terminar entre os dois primeiros colocados da chave para seguir vivo na competição. Algumas equipes que encerram a fase de grupos na terceira posição também conseguem avançar ao mata-mata.

Como será a fase eliminatória?

Ao fim da primeira fase, 32 seleções disputarão a etapa eliminatória. Destas, 24 garantem vaga de forma direta ao terminar em primeiro ou segundo lugar de seus respectivos grupos.

As oito vagas restantes ficam com os terceiros colocados de melhor campanha entre todas as chaves.

Com isso, a Copa do Mundo ganhou uma nova etapa antes das tradicionais oitavas de final. As 32 equipes classificadas disputam inicialmente a fase de 32 avos, reduzindo o número de participantes para 16 antes do início das oitavas.

Como são definidos os melhores terceiros?

A Fifa utiliza uma série de critérios para comparar as seleções que terminam em terceiro lugar em seus grupos.

A ordem de desempate considera:

Número de pontos conquistados;

Saldo de gols;

Quantidade de gols marcados;

Índice disciplinar, baseado em cartões recebidos por jogadores e membros da comissão técnica.

Persistindo a igualdade após todos esses critérios, a posição mais alta no ranking da Fifa serve como fator decisivo.

Quem avançaria neste momento?

Com parte da segunda rodada já concluída, a disputa pelas vagas destinadas aos terceiros colocados segue aberta. Caso a fase de grupos terminasse neste momento, algumas seleções que não ocupam as duas primeiras posições de suas chaves ainda estariam classificadas graças ao desempenho superior em comparação com os demais terceiros colocados.

A situação, porém, continua provisória. Diversas equipes ainda têm partidas a disputar e a tabela pode sofrer mudanças importantes antes do encerramento da primeira fase.

Por causa do novo formato, seleções que tradicionalmente seriam eliminadas após um início irregular seguem com chances reais de avançar, tornando a briga pelas últimas vagas uma das principais atrações desta reta final da fase de grupos.

Veja a classificação das melhores terceiras colocadas da Copa até o momento