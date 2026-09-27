Dívida de bilhão e grama à venda: a inusitada estratégia do Manchester United para sair da crise

RESUMO | As contas financeiras publicadas pelo Manchester United revelaram um cenário de contrastes: receitas recordes de 677 milhões de libras e lucro operacional de 22,6 milhões, mas acompanhados de uma dívida acumulada superior a 1 bilhão de libras (R$ 7,54 bilhões).

O momento financeiro e esportivo do Manchester United passa por uma fase de fortes contrastes. De acordo com as contas oficiais divulgadas pelo clube, os Red Devils registraram receitas recordes de 677 milhões de libras (cerca de R$ 5,11 bilhões) e um lucro operacional de 22,6 milhões de libras (R$ 154 bilhões) durante a temporada 2024-2025, representando uma melhora expressiva em relação ao prejuízo de 113,2 milhões de libras (R$ 774 milhões) registrado no exercício anterior. No entanto, apesar do faturamento histórico, a instituição continua carregando um passivo monumental, com uma dívida acumulada superior a 1 bilhão de libras (equivalente a mais de R$ 7,54 bilhões).

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Os números chegam em meio a um clima de forte pressão e insatisfação por parte da torcida. Dentro de campo, o time ocupa apenas a décima segunda colocação na Premier League após um início titubeante e amargou uma eliminação precoce na Copa da Liga para o Brighton. Parte da frustração dos torcedores — que já realizaram protestos nos arredores do estádio — decorre dos investimentos considerados modestos no mercado de transferências de verão, além das medidas drásticas de corte de custos implementadas desde a chegada do acionista britânico Jim Ratcliffe, que incluiu demissões de funcionários, redução de benefícios internos e uma queda de cerca de 11 milhões de libras (R$ 75 milhões) na folha salarial total.

Medidas desesperadas e pedaços de grama por quase R$ 1 mil

Segundo o jornal Marca, para tentar inflar as receitas e explorar novos nichos comerciais, o Manchester United recorreu a uma estratégia inusitada e nostálgica: a venda de pedaços do gramado de Old Trafford para os sócios e abonados do clube.

Durante o último verão europeu, a diretoria substituiu o gramado do estádio e aproveitou a oportunidade para comercializar pedaços da grama antiga como artigos de colecionador. O produto, comercializado por 125 libras (cerca de R$ 943), consiste em uma pequena fração da planta guardada dentro de um recipiente de cristal transparente e acompanhada de uma caixa especial com fotografia do estádio.

É a primeira vez desde a temporada 2012-2013 que o clube permite que os torcedores comprem uma lembrança física do gramado sagrado de Old Trafford, em uma tentativa criativa de gerar caixa enquanto a diretoria busca reequilibrar as finanças bilionárias da instituição.

Novo estádio deve aumentar dívida do Manchester United

Enquanto o Manchester United lida com uma dívida geral que se mantém acima da marca de 1 bilhão de libras (R$ 7,54 bilhões), o clube confirmou oficialmente um gasto de 63,5 milhões de libras (R$ 478,79 milhões) exclusivamente na aquisição de terrenos para a construção de sua nova casa.

Sgeundo o Marca, o montante fez parte de uma captação adicional de 125 milhões de dólares — equivalente a 94,14 milhões de libras (R$ 709,67 milhões) — obtida por meio de um refinanciamento realizado no último verão europeu, embora a diretoria ainda não tenha detalhado o destino exato do restante desse valor.

O ambicioso projeto do novo estádio, planejado para ser erguido a apenas 320 metros do tradicional Old Trafford como o grande destaque de um plano de regeneração urbana, promete elevar consideravelmente os compromissos financeiros da instituição. Especialistas do setor estimam que a construção da nova arena deverá custar mais de 2 bilhões de libras (R$ 15,08 bilhões), pressionando ainda mais o passivo de uma instituição cujos custos líquidos de financiamento dispararam 228,3% no último ano, alcançando 69,6 milhões de libras (R$ 524,75 milhões) impulsionados principalmente por perdas cambiais.

A destinação de recursos para o projeto imobiliário, contudo, tem gerado forte atrito com a torcida, que protesta contra o que considera um investimento crônico insuficiente no elenco comandado por Michael Carrick. No último mercado de transferências, o clube investiu 148 milhões de libras (R$ 1,11 bilhão) na contratação de três reforços (Carlos Baleba, Andrey Santos e Youri Tielemans), valor inferior ao aportado por rivais e até por equipes recém-promovidas. Embora a diretoria argumente que os empréstimos e fundos adicionais foram estritamente direcionados e carimbados para a construção do estádio, o endividamento atrelado ao projeto segue pesando diretamente nas contas oficiais do clube.

Qual é a situação da dívida do Manchester United?

O clube informou que sua dívida acumulada permanece acima de 1 bilhão de libras (R$ 7,54 bilhões).

Quais foram os resultados financeiros divulgados?

O United registrou receitas recordes de 677 milhões de libras e um lucro operacional de 22,6 milhões de libras na última temporada.

Por que a torcida está insatisfeita?

Além do desempenho esportivo irregular no início da Premier League e da eliminação nas copas, os torcedores criticam os cortes de gastos da diretoria e os investimentos limitados em reforços.

O que é a iniciativa de venda de grama?

O clube colocou à venda pequenos pedaços do antigo gramado de Old Trafford encapsulados em cristal por 125 libras (R$ 943) para gerar receitas adicionais com colecionadores.

Quem comanda o clube atualmente?

Desde o final de 2024, o empresário britânico Jim Ratcliffe tem liderado a gestão de operações e as medidas de reestruturação financeira da equipe.