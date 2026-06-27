Como a Copa do Mundo valorizou de forma 'feroz' Rayan, Igor Thiago e Endrick

A Copa do Mundo de 2026 segue a todo vapor com jogos eletrizantes, muitos gols e festa nas arquibancadas. Nos números, também tem movimentado o valor dos elencos e dos atletas, à medida em que as rodadas estão acontecendo.

Em comparação com o início da competição, de acordo com dados do dados da Transfermarkt, a seleção brasileira foi uma das que mais se valorizou, saltando de 821,00 milhões de euros para os atuais 928,3 milhões de euros.

Esse crescimento se deu pela valorização de alguns atletas, e dois deles chamam mais atenção: o atacante Rayan, do Bournemouth-ING, "ganhou" 20 milhões ao saltar de 40 milhões de euros no início da Copa para os atuais 60 milhões de euros.

Na sequênciua aparece o atacante Igor Thiago, do Brentford-ING, que ganhou 15 milhões ao passar de 50 milhões para 65 milhões de euros. Rayan entrou no segundo tempo na vitória de 3 x 0 sobre o Haiti, e como titular nos 3x0 contra a Escócia. Já Igor Thiago foi titular no empate em 1x1 na estreia, diante de Marrocos.

"Igor Thiago, Rayan e Endrick estão pela primeira vez em uma Copa, são todos jovens e podem atuar em outras edições, sendo que dois deles ganharam projeção internacional na última temporada somente, e foram muito valorizados, sem dúvida, e se voltarem a seus clubes, chegarão com outro status, e certamente renovações dos seus vínculos vão custar mais do que custariam se nao estivessem na Copa", aponta Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil.

"A valorização dos atletas durante a Copa do Mundo, principalmente dos mais jovens, reflete a expectativa do mercado em relação ao torneio. Os clubes acompanham a competição de perto e boas atuações geram impacto direto na avaliação dos jogadores para o pós-Copa. O Brasil foi uma das seleções que mais se valorizaram nesta primeira fase e esse crescimento passa justamente pelo aumento do valor de mercado de três jogadores que possuem até 25 anos: Rayan, Endrick e Igor Thiago, que podem elevar ainda mais suas projeções internacionais", aponta Pedro Weber, sócio-fundador da Chenus Holdings e especialista em negócios no esporte.

Valorização em uma partida

Na sequência, mesmo entrando em apenas uma partida, o volante Danilo Santos, do Botafogo-BRA viu sua valorização subir 8 milhões de euros, de 24 para 32 milhões. Outros dois atletas tiveram uma valorização de 5 milhões de euros de acordo com o Transfermarkt, casos do atacante Endrick, do Real Madrid-ESP (saiu de 35 para 40 milhões de euros), e o atacante Matheus Cunha, do Manchester United-ING (de 70 para 75 milhões de euros).

Completam a lista o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, que subiu de 10 para 12 milhões de euros, e o lateral-direito Ibañez, do Al-Ahli-ARA, que foi de 17 para 18 milhões de euros.