Quem é Georgina Rodriguez? Pedida em casamento por Cristiano Ronaldo após 9 anos de relacionamento

A semana começou agitada no mundo dos famosos.

A modelo, empresária e influencer Georgina Rodríguez Hernández foi pedida em casamento nesta segunda-feira pelo craque português Cristiano Ronaldo. Os dois estão jundos desde 2016 e têm duas filhas.

Quem é Georgina?

Georgina Rodríguez Hernández é uma modelo, empresária e influenciadora social hispano-argentina, conhecida por ser a companheira do craque do futebol Cristiano Ronaldo.

Nascida em 27 de janeiro de 1994, em Buenos Aires, Georgina logo se mudou para o norte da Espanha, na cidade de Jaca, próxima à fronteira com a França, onde cresceu e tornou-se cidadã espanhola.

Primeiros passos na vida profissional

Antes de alcançar a fama, Georgina teve uma vida considerada simples. Morou em Bristol, Inglaterra, onde trabalhou como babá.

Também passou por empregos como garçonete e atendente em lojas de luxo, como Gucci e Prada, em Madrid. Foi em uma dessas lojas, em 2016, que ela conheceu Cristiano Ronaldo.

O relacionamento do casal começou no final daquele ano, com Georgina logo se tornando uma figura pública, sendo vista de forma frequente ao lado de Ronaldo em viagens e ganhando notoriedade nas redes sociais e no mundo da moda.

Com Cristiano Ronaldo, Georgina tem duas filhas: Alana Martina, nascida em 2017, e Bella Esmeralda, nascida em 2022. Em abril de 2022, o casal anunciou a gravidez de gêmeos, mas um dos bebês morreu poucos dias após o parto. Georgina descreveu essa experiência como o "ano mais difícil de sua vida".

Além de sua carreira como modelo, Georgina expandiu seu horizonte profissional para o mundo dos negócios. Em 2021, lançou sua própria marca de roupas, chamada OM by G, e também protagonizou a série documental da Netflix Soy Georgina (2022). A série mostra seu estilo de vida, os altos e baixos da fama e os aspectos mais íntimos de sua vida familiar.

Casamento com Cristiano Ronaldo

Apesar de estarem juntos desde 2016, Cristiano Ronaldo e Georgina ainda não oficializaram o casamento civil.

Em entrevistas e na própria série documental, Cristiano explicou que ainda esperava o momento certo para esse passo.