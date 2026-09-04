Dentista cria 'hospital do dente' em Santa Catarina para chegar aos R$ 400 milhões

Transformar um consultório odontológico em uma rede com dezenas de operações exige mais do que colocar novas cadeiras em funcionamento. Foi preciso padronizar processos, formar equipes, centralizar a gestão e mudar a forma de atrair pacientes. Foi esse caminho que Cristiano Demartini, dentista e fundador da Odonto Top, escolheu para o crescimento da sua clínica.

A empresa nasceu em 2014, em Maravilha, no interior de Santa Catarina. O primeiro consultório foi montado com cadeiras usadas compradas de outros profissionais. Hoje, a Odonto Top tem 88 operações em seis estados e no Paraguai, com mais de 700 dentistas e mais de 1.500 colaboradores.

A companhia entra agora em uma nova fase de crescimento. A previsão é fechar em 2026 com faturamento de R$ 400 milhões. Até 2030, a meta é alcançar R$ 1 bilhão. O plano passa pelo fortalecimento das operações existentes e por novas unidades, principalmente no Sul do Brasil e no Paraguai.

Da roça ao primeiro consultório

Cristiano nasceu em Caibi, no extremo oeste de Santa Catarina, em uma família de agricultores. Até os 18 anos, trabalhou na roça. Até que se mudou para Chapecó para cursar odontologia.

“Meus pais fizeram de tudo para que eu pudesse estudar. Eles não tinham condições financeiras, mas sempre fizeram o possível para que a gente tivesse educação”, diz.

Depois de formado, Demartini passou para uma vaga em um consultório, em Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. No consultório, ele percebeu que a faculdade havia ensinado a tratar pacientes, mas não a administrar uma empresa. Era preciso entender marketing, vendas e atração de clientes.

"Eu não sabia quanto cobrava meu paciente, eu não sabia como fazer marketing para atrair ele. Eu sabia como fazer a parte de atendimento, mas eu não sabia o outro lado da odontologia", diz.

Oito meses depois, Cristiano se mudou para Maravilha, em Santa Catarina. Ali, abriu o primeiro consultório junto com dois sócios. Com o tempo, a agenda começou a ficar cheia, quando veio a decisão de abrir outro consultório.

A lógica passou a ser formar outros dentistas para assumir o atendimento e permitir que o negócio abrisse novos consultórios.

De consultórios para uma marca

À medida que a operação crescia, eles perceberam que precisavam criar uma identidade para o negócio. Entre 2015 e 2016, surgiu a marca OdontoTop. Ele lembra que, na época, o desenvolvimento da identidade visual custou R$ 46.

A operação chegou a 12 clínicas em 2019. Até então, Demartini atuava como dentista e também na gestão. Cada unidade tinha um sócio, mas não havia uma gestão centralizada.

A mudança começou naquele ano, com a padronização das operações. A partir dessa decisão, a empresa reformou unidades, alterou fachadas e pontos comerciais, criou um fundo de marketing e estruturou um centro de treinamento.

Nos anos seguintes, também desenvolveu uma universidade da marca, com capacitação online e presencial, um software próprio de gestão e um processo de homologação de fornecedores.

A estruturação contribuiu com a aceleração do negócio. O faturamento saiu de cerca de R$ 15 milhões de reais em 2019 para uma projeção de R$ 400 milhões em 2026.

Outra mudança foi na concepção das unidades. A empresa passou a trabalhar com o conceito de "hospital do dente", reunindo diferentes especialidades e tecnologias em uma mesma estrutura.

As operações oferecem serviços que vão da pediatria a implantes, além de centro cirúrgico, raio X e tomografia. A proposta é concentrar diferentes necessidades do paciente em um único endereço.

As unidades também passaram a trabalhar com horários mais amplos, com atendimento das 8h às 20h e aos sábados, das 8h às 16h. A estratégia busca responder a uma mudança no comportamento do consumidor.

“O meu cliente cada vez mais quer conveniência, agilidade e transparência. Então, eu monto um hospital onde tenho tudo: entrego o raio X, estacionamento, agilidade e um atendimento prolongado”, afirma Demartini.

Educação como parte do ecossistema

A expansão da rede levou a criação de novas frentes da empresa. O grupo mantém uma agência de marketing digital, uma empresa de contabilidade e diferentes frentes educacionais.

A educação é uma das principais apostas. Por meio da GoEduca, braço educacional da OdontoTop, são oferecidas capacitação em gestão, liderança, marketing e vendas para dentistas. A proposta é levar para outros profissionais o conhecimento acumulado na construção da própria rede.

Em agosto de 2026, essa frente ganhou um evento próprio, o Dental Business Experience (DBX), realizado em São Paulo. O encontro foi preparado para mais de 4 mil profissionais e teve nomes como Flávio Augusto e Joel Jota na programação.

A iniciativa ajuda a ampliar o alcance da chamada “nova odontologia” defendida pelo fundador: a ideia de que o dentista precisa dominar também gestão, vendas e administração, mesmo quando trabalha em uma operação pequena. Para ele, o objetivo não é apenas formar profissionais para a OdontoTop, mas mudar a forma como a categoria enxerga o próprio negócio.

Expansão com sócios da própria rede

A OdontoTop não utiliza o modelo tradicional de franquias. A expansão atual ocorre por meio de operações com sócios que já fazem parte da rede. A lógica é identificar profissionais dentro da organização que querem crescer, prepará-los e levá-los para novas operações.

A estratégia de crescimento da OdontoTop também passa por fazer as operações existentes crescerem. A prioridade é melhorar as vendas, treinar as equipes e aumentar o tíquete de cada unidade antes de depender apenas da abertura de novos endereços. A lógica é elevar a produtividade da rede ao mesmo tempo em que novos sócios entram no plano de expansão.

O modelo também será usado na expansão internacional. A empresa já está presente no Paraguai e pretende abrir pelo menos uma nova operação no país em 2026. Para 2027, a previsão é de quatro novas operações.

No Brasil, o foco está principalmente na região Sul. A companhia pretende manter uma expansão regional enquanto amplia a presença no Paraguai.