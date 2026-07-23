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Fase de grupos copa 2026

Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos desta quinta-feira, 23

Grêmio e Boca Juniors entram em campo pelos playoffs da Copa Sul-Americana, enquanto Corinthians e Botafogo movimentam a rodada do Brasileirão. Confira a programação completa desta quinta-feira

Esporte: Jogos da quinta serão marcados por partidas do Brasileirão e Sul-Americana (Esportes/Exame)

Esporte: Jogos da quinta serão marcados por partidas do Brasileirão e Sul-Americana (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 23 de julho de 2026 às 07h00.

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A quinta-feira, 23, terá uma programação marcada pelos playoffs da Copa Sul-Americana e pela sequência das rodadas do Campeonato Brasileiro e da Série B. O principal destaque fica para o Grêmio, que visita o Bolívar em busca de vantagem na briga por uma vaga nas oitavas de final do torneio continental.

Além do clube gaúcho, Boca Juniors também entra em campo pela Sul-Americana. No Brasileirão, Corinthians recebe o Remo, enquanto Botafogo e Vitória fazem outro duelo da rodada. A Série B completa a agenda com três partidas ao longo da noite.

Veja os jogos desta quinta-feira, 23

Conference League (playoffs pré-liga)

  • 15h — Paksi x Panathinaikos

Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)

  • 19h — Bolívar x Grêmio
  • 21h30 — Boca Juniors x O'Higgins
  • 21h30 — Independiente Santa Fe x Caracas

Campeonato Brasileiro

  • 19h30 — Corinthians x Remo
  • 19h30 — Botafogo x Vitória

Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

  • 19h30 — Athletic Club-MG x São Bernardo
  • 20h30 — Cuiabá x Atlético-GO
  • 21h30 — Botafogo-SP x Juventude

Veja onde assistir aos jogos desta quinta-feira, 23

Xsports

  • 15h — Paksi x Panathinaikos - Conference League (playoffs pré-liga)
  • 21h30 — Botafogo-SP x Juventude - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Paramount+

  • 19h — Bolívar x Grêmio - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)
  • 21h30 — Independiente Santa Fe x Caracas - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)

Sportv

  • 19h30 — Corinthians x Remo - Campeonato Brasileiro

Premiere

  • 19h30 — Corinthians x Remo - Campeonato Brasileiro
  • 19h30 — Botafogo x Vitória - Campeonato Brasileiro

Record

  • 19h30 — Botafogo x Vitória - Campeonato Brasileiro

CazéTV

  • 19h30 — Botafogo x Vitória - Campeonato Brasileiro

Disney+

  • 19h30 — Athletic Club-MG x São Bernardo - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 20h30 — Cuiabá x Atlético-GO - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 21h30 — Boca Juniors x O'Higgins - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)
  • 21h30 — Botafogo-SP x Juventude - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

ESPN

  • 21h30 — Boca Juniors x O'Higgins - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)

SportyNet (TV e YouTube)

  • 21h30 — Botafogo-SP x Juventude - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

ESPN 4

  • 21h30 — Botafogo-SP x Juventude - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
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