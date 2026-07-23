Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos desta quinta-feira, 23

A quinta-feira, 23, terá uma programação marcada pelos playoffs da Copa Sul-Americana e pela sequência das rodadas do Campeonato Brasileiro e da Série B. O principal destaque fica para o Grêmio, que visita o Bolívar em busca de vantagem na briga por uma vaga nas oitavas de final do torneio continental.
Além do clube gaúcho, Boca Juniors também entra em campo pela Sul-Americana. No Brasileirão, Corinthians recebe o Remo, enquanto Botafogo e Vitória fazem outro duelo da rodada. A Série B completa a agenda com três partidas ao longo da noite.
Veja os jogos desta quinta-feira, 23
Conference League (playoffs pré-liga)
- 15h — Paksi x Panathinaikos
Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)
- 19h — Bolívar x Grêmio
- 21h30 — Boca Juniors x O'Higgins
- 21h30 — Independiente Santa Fe x Caracas
Campeonato Brasileiro
- 19h30 — Corinthians x Remo
- 19h30 — Botafogo x Vitória
Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 19h30 — Athletic Club-MG x São Bernardo
- 20h30 — Cuiabá x Atlético-GO
- 21h30 — Botafogo-SP x Juventude
Veja onde assistir aos jogos desta quinta-feira, 23
Xsports
- 15h — Paksi x Panathinaikos - Conference League (playoffs pré-liga)
- 21h30 — Botafogo-SP x Juventude - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
Paramount+
- 19h — Bolívar x Grêmio - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)
- 21h30 — Independiente Santa Fe x Caracas - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)
Sportv
- 19h30 — Corinthians x Remo - Campeonato Brasileiro
Premiere
- 19h30 — Corinthians x Remo - Campeonato Brasileiro
- 19h30 — Botafogo x Vitória - Campeonato Brasileiro
Record
- 19h30 — Botafogo x Vitória - Campeonato Brasileiro
CazéTV
- 19h30 — Botafogo x Vitória - Campeonato Brasileiro
Disney+
- 19h30 — Athletic Club-MG x São Bernardo - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 20h30 — Cuiabá x Atlético-GO - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 21h30 — Boca Juniors x O'Higgins - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)
- 21h30 — Botafogo-SP x Juventude - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
ESPN
- 21h30 — Boca Juniors x O'Higgins - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)
SportyNet (TV e YouTube)
- 21h30 — Botafogo-SP x Juventude - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
ESPN 4
- 21h30 — Botafogo-SP x Juventude - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)