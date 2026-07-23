Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos desta quinta-feira, 23

A quinta-feira, 23, terá uma programação marcada pelos playoffs da Copa Sul-Americana e pela sequência das rodadas do Campeonato Brasileiro e da Série B. O principal destaque fica para o Grêmio, que visita o Bolívar em busca de vantagem na briga por uma vaga nas oitavas de final do torneio continental.

Além do clube gaúcho, Boca Juniors também entra em campo pela Sul-Americana. No Brasileirão, Corinthians recebe o Remo, enquanto Botafogo e Vitória fazem outro duelo da rodada. A Série B completa a agenda com três partidas ao longo da noite.

Veja os jogos desta quinta-feira, 23

Conference League (playoffs pré-liga)

15h — Paksi x Panathinaikos

Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)

19h — Bolívar x Grêmio

21h30 — Boca Juniors x O'Higgins

21h30 — Independiente Santa Fe x Caracas

Campeonato Brasileiro

19h30 — Corinthians x Remo

19h30 — Botafogo x Vitória

Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

19h30 — Athletic Club-MG x São Bernardo

20h30 — Cuiabá x Atlético-GO

21h30 — Botafogo-SP x Juventude

Veja onde assistir aos jogos desta quinta-feira, 23

Xsports

15h — Paksi x Panathinaikos - Conference League (playoffs pré-liga)

21h30 — Botafogo-SP x Juventude - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Paramount+

19h — Bolívar x Grêmio - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)

21h30 — Independiente Santa Fe x Caracas - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)

Sportv

19h30 — Corinthians x Remo - Campeonato Brasileiro

Premiere

19h30 — Corinthians x Remo - Campeonato Brasileiro

19h30 — Botafogo x Vitória - Campeonato Brasileiro

Record

19h30 — Botafogo x Vitória - Campeonato Brasileiro

CazéTV

19h30 — Botafogo x Vitória - Campeonato Brasileiro

Disney+

19h30 — Athletic Club-MG x São Bernardo - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

20h30 — Cuiabá x Atlético-GO - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

21h30 — Boca Juniors x O'Higgins - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)

21h30 — Botafogo-SP x Juventude - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

ESPN

21h30 — Boca Juniors x O'Higgins - Copa Sul-Americana (playoffs das oitavas)

SportyNet (TV e YouTube)

21h30 — Botafogo-SP x Juventude - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

ESPN 4