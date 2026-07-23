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Fase de grupos copa 2026

Botafogo x Vitória: veja horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Equipes com a mesma pontuação fazem confronto direto nesta quinta-feira, em jogo atrasado da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro

Danilo Santos, do Botafogo: escalação do jogador ainda é dúvida (Wagner Meier/Getty Images)

Danilo Santos, do Botafogo: escalação do jogador ainda é dúvida (Wagner Meier/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 23 de julho de 2026 às 06h52.

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O Botafogo recebe o Vitória nesta quinta-feira, 23, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em partida atrasada da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo coloca frente a frente duas equipes que somam 25 pontos na tabela.

Uma vitória pode fazer o time carioca ganhar até três posições e voltar à disputa por uma vaga no G6. Já o clube baiano pode subir até quatro colocações caso pontue fora de casa.

Onde assistir a Botafogo x Vitória?

A partida terá transmissão ao vivo da Record, Premiere e CazéTV.

Que horas é o jogo do Botafogo?

Botafogo e Vitória entram em campo às 19h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira, 23.

Como chega o Botafogo?

O Botafogo volta a campo após vencer o Santos por 2 a 1 na retomada do Campeonato Brasileiro e busca o segundo triunfo consecutivo na competição.

O técnico Franclim Carvalho terá o retorno de Álvaro Montoro, que cumpriu suspensão na última rodada. O volante Danilo também foi relacionado para a partida, mesmo em meio ao interesse do Palmeiras.

A principal dúvida da equipe está no gol, entre os recém-contratados Gabriel Batista e Warleson.

Como chega o Vitória?

O Vitória também tenta emplacar a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Na volta da competição após a Copa do Mundo, a equipe derrotou o Vasco por 1 a 0 no Barradão. O técnico Jair Ventura não tem desfalques confirmados e deve repetir a base da equipe.

 

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