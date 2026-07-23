Programa dará mentoria para mais de 35 mulheres empreendedoras

Lançada em 2013, a Winning Women Brazil é uma iniciativa da EY que impulsiona o crescimento de empresas lideradas por mulheres. Em sua nova edição, o programa selecionou 39 empreendedoras, de 25 empresas, para 12 meses de mentorias personalizadas.

Desde sua criação, a iniciativa já beneficiou mais de 280 mulheres empreendedoras de diferentes segmentos, portes de empresas e regiões do país. As selecionada spara a nova fase vão receber treinamentos, participar de encontros estratégicos e oportunidades de networking,

O principal objetivo é favorecer a troca de experiências, a geração de novos negócios e o fortalecimento do ecossistema de empreendedorismo feminino.

39 empreendedoras para 25 empresas?

A conta não está errada. Um movimento que tem chamado a atenção ao longo das últimas edições do programa, e que também se repete nesta nova turma, é o crescimento do número de empresas lideradas por duas ou mais mulheres.

Raquel Teixeira, sócia de EY Private LATAM, explica: “Cada vez mais vemos empreendedoras unindo competências e experiências para construir e expandir seus negócios em conjunto. Essa é uma característica que evidencia não apenas a força da colaboração, mas também o amadurecimento do empreendedorismo feminino no Brasil".

Quem pode participar da próxima edição?

As inscrições para a edição de 2027 já estão abertas e são voltadas a mulheres que exerçam efetivamente o poder de tomada de decisão em seus negócios, ocupando a principal posição de liderança da empresa.

Para participar do processo seletivo, é necessário que a empreendedora possua participação societária majoritária (mínimo de 51%) e que a empresa apresente faturamento anual igual ou superior a R$ 3 milhões.

Também poderão se candidatar negócios em estágio de crescimento acelerado, mesmo que ainda não tenham alcançado esse patamar de faturamento.

Empresas lideradas por mais de uma sócia também podem se inscrever, desde que a participação majoritária permaneça sob controle feminino e que as sócias estejam formalmente incluídas no contrato social.

Ao longo de 12 meses, as participantes têm acesso a mentorias conduzidas por executivas e especialistas com ampla experiência no mercado, além de uma agenda de desenvolvimento voltada ao crescimento dos negócios.