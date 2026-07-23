Gemini encosta no ChatGPT com 950 milhões de usuários

O aplicativo de inteligência artificial (IA) do Google, o Gemini, alcançou 950 milhões de usuários ativos mensais, segundo o presidente-executivo da Alphabet, Sundar Pichai, ao divulgar os resultados do segundo trimestre na quarta-feira, 22. Segundo ele, o número de usuários ativos diários triplicou em um ano.

O número aproxima a IA do Google do ChatGPT, da OpenAI, que tem 1 bilhão de usuários ativos mensais, segundo dados de maio da SensorTower.

O dado veio no mesmo balanço em que a companhia reportou receita de US$ 119,8 bilhões, alta de 24%, e elevou sua previsão de investimentos para até US$ 205 bilhões — anúncio que derrubou a ação.

Em entrevista exclusiva à EXAME em junho, Pichai afirmou que "a IA é a tecnologia mais profunda na qual a humanidade jamais trabalhará". "A IA tem avançado em um ritmo extraordinário, o que pode ser difícil para as pessoas processarem. Enquanto as pessoas pensam em suas vidas pessoais e no futuro, é compreensível que fiquem ansiosas com o que ela trará", disse.

A escada até os 950 milhões

A trajetória divulgada pela própria empresa mostra uma escalada rápida.

Em outubro de 2025, o aplicativo tinha 650 milhões de usuários mensais. Em fevereiro, ao divulgar o quarto trimestre do ano passado, o número passou a 750 milhões. No Google I/O, em 19 de maio, a companhia informou ter ultrapassado 900 milhões. Agora, 950 milhões.

O ritmo, porém, mudou. Entre fevereiro e maio, o aplicativo somou 150 milhões de usuários em cerca de três meses e meio. De maio até agora, foram 50 milhões em dois meses — uma média mensal de aproximadamente 24 milhões, contra 43 milhões no período anterior.

Um número sem receita atrelada

A Alphabet reporta a base do Gemini como métrica de uso, sem divulgar receita específica do produto. O que a empresa informa é o efeito sobre o negócio principal — a receita de busca cresceu 17% no trimestre, desempenho que atribui aos recursos de inteligência artificial (IA).

Há ainda uma base maior fora do aplicativo. O AI Overviews, resumo gerado por IA que aparece acima dos resultados de busca, alcança mais de 2,5 bilhões de usuários por mês, segundo dado divulgado pela companhia em maio.