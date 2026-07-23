Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Gemini encosta no ChatGPT com 950 milhões de usuários

Aplicativo de IA do Google atinge 950 milhões de usuários ativos mensais, encosta no ChatGPT, mas vê ritmo de novos acessos desacelerar após trimestre recorde

Sundar Pichai, CEO da Alphabet: número de usuários diários do Gemini triplicou em um ano

Sundar Pichai, CEO da Alphabet: número de usuários diários do Gemini triplicou em um ano

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 23 de julho de 2026 às 06h26.

O aplicativo de inteligência artificial (IA) do Google, o Gemini, alcançou 950 milhões de usuários ativos mensais, segundo o presidente-executivo da Alphabet, Sundar Pichai, ao divulgar os resultados do segundo trimestre na quarta-feira, 22. Segundo ele, o número de usuários ativos diários triplicou em um ano.

O número aproxima a IA do Google do ChatGPT, da OpenAI, que tem 1 bilhão de usuários ativos mensais, segundo dados de maio da SensorTower.

O dado veio no mesmo balanço em que a companhia reportou receita de US$ 119,8 bilhões, alta de 24%, e elevou sua previsão de investimentos para até US$ 205 bilhões — anúncio que derrubou a ação.

Em entrevista exclusiva à EXAME em junho, Pichai afirmou que "a IA é a tecnologia mais profunda na qual a humanidade jamais trabalhará". "A IA tem avançado em um ritmo extraordinário, o que pode ser difícil para as pessoas processarem. Enquanto as pessoas pensam em suas vidas pessoais e no futuro, é compreensível que fiquem ansiosas com o que ela trará", disse.

A escada até os 950 milhões

A trajetória divulgada pela própria empresa mostra uma escalada rápida.

Em outubro de 2025, o aplicativo tinha 650 milhões de usuários mensais. Em fevereiro, ao divulgar o quarto trimestre do ano passado, o número passou a 750 milhões. No Google I/O, em 19 de maio, a companhia informou ter ultrapassado 900 milhões. Agora, 950 milhões.

De volta ao topo: como o Google virou o jogo na corrida da IA

O ritmo, porém, mudou. Entre fevereiro e maio, o aplicativo somou 150 milhões de usuários em cerca de três meses e meio. De maio até agora, foram 50 milhões em dois meses — uma média mensal de aproximadamente 24 milhões, contra 43 milhões no período anterior.

Um número sem receita atrelada

A Alphabet reporta a base do Gemini como métrica de uso, sem divulgar receita específica do produto. O que a empresa informa é o efeito sobre o negócio principal — a receita de busca cresceu 17% no trimestre, desempenho que atribui aos recursos de inteligência artificial (IA).

Há ainda uma base maior fora do aplicativo. O AI Overviews, resumo gerado por IA que aparece acima dos resultados de busca, alcança mais de 2,5 bilhões de usuários por mês, segundo dado divulgado pela companhia em maio.

Acompanhe tudo sobre:Google

Mais de Tecnologia

MP de São Paulo quer R$ 240 mi de empresa que escaneou os olhos de 400 mil brasileiros

O que a Starlink tem a ver com o Pix e a internet na Amazônia

O caminho do Pix até comunidades ribeirinhas da Amazônia

Modo foco e "detox" nativo do celular: como configurar os limites de tela do Android e iPhone

Mais na Exame

Mundo

Centenas de pelicanos famintos sinalizam El Niño perigoso no Peru

Inteligência Artificial

Os agentes de IA estão substituindo chatbots? Entenda a diferença que importa

ESG

Eletrificação do transporte pode evitar 65 mil mortes no Brasil até 2050, diz estudo

Marketing

Spaten Pro: Ambev aposta em cerveja com proteína para conquistar consumidor fitness