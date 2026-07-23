Corinthians x Remo: veja horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

O Corinthians enfrenta o Remo nesta quinta-feira, 23, às 19h30 (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, e marca a retomada da competição após a paralisação para a Copa do Mundo de 2026.

Além de marcar o retorno aos jogos oficiais, o confronto será o primeiro disputado no novo gramado da Neo Química Arena e também inaugura a venda de cadeiras no setor Sul do estádio.

Onde assistir a Corinthians x Remo?

A partida terá transmissão ao vivo do sportv e do Premiere.

Que horas é o jogo do Corinthians?

Corinthians e Remo entram em campo às 19h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira, 23.

Como chega o Corinthians?

O Corinthians busca aproveitar o fator casa para se afastar da parte de baixo da tabela e iniciar uma reação no Campeonato Brasileiro.

O técnico Fernando Diniz terá dois desfalques confirmados. Rodrigo Garro cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos, enquanto Memphis Depay não estará à disposição após disputar a Copa do Mundo pela seleção da Holanda.

A tendência é que Matheus Pereira assuma a vaga no meio-campo. No ataque, Kaio César e Yuri Alberto devem formar a dupla titular.

Provável escalação do Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Matheus Pereira; Kaio César e Yuri Alberto.

Como chega o Remo?

O Remo retorna ao Brasileirão na zona de rebaixamento.

Durante a pausa, o técnico Léo Condé aproveitou o período para dar sequência ao trabalho com a equipe titular. A principal novidade deve ser a volta do atacante Jajá, que cumpriu suspensão na rodada anterior e reassume a vaga de Zé Ricardo.

Provável escalação do Remo

Ivan; Marcelinho, Marllon, Tchambá, Mayk; Zé Welison, Patrick, Vitor Bueno; Pikachu, Jajá e Alef Manga.

Histórico do confronto

Corinthians e Remo já se enfrentaram oito vezes. O retrospecto registra duas vitórias do Corinthians, três empates e três vitórias do Remo.

Na Neo Química Arena, porém, o Timão nunca perdeu para o adversário. Ao todo, são duas vitórias e um empate como mandante.