Coletivo acima das estrelas e Lamine Yamal como símbolo: como a Espanha chega à Copa

A Espanha desembarca na Copa do Mundo de 2026 cercada por expectativa, talento e status de candidata ao título. Atual campeã da Eurocopa, a seleção comandada por Luis de la Fuente chega ao torneio apostando em uma identidade consolidada, uma nova geração em ascensão e um discurso fortemente apoiado no coletivo.

Ainda assim, o técnico evita tratar a Roja como produto pronto.

“Podemos melhorar cada vez mais. Ainda temos muita margem de evolução”, afirmou De la Fuente em entrevista à Fifa.

Para o treinador, parte dessa construção passa pela juventude do elenco espanhol. Embora a equipe conte com jogadores já consolidados, muitos dos nomes centrais do grupo ainda vivem os primeiros grandes ciclos na seleção principal.

“Temos um grupo extremamente talentoso, mas muitos jogadores são muito jovens. Misturar isso com atletas mais experientes trouxe estabilidade e uma direção clara”, explicou.

O treinador conhece boa parte desse processo de perto. Antes de assumir a equipe principal, De la Fuente trabalhou durante anos nas categorias de base da Espanha e acompanhou o desenvolvimento de muitos dos jogadores que hoje lideram o elenco.

“Minha relação com cerca de 90% do grupo vem de muito tempo. Conheço alguns desde os 10 ou 12 anos. Crescemos juntos. Vai além da relação normal entre treinador e jogador”, disse.

Lamine Yamal simboliza nova geração espanhola

Entre os rostos da nova Espanha, poucos carregam tanta expectativa quanto Lamine Yamal. Aos 18 anos, o atacante surge como um dos talentos mais observados da Copa, mas o treinador espanhol insiste na necessidade de cuidar de seu desenvolvimento sem acelerar etapas.

“Ele estreou conosco aos 16 anos. Estamos ensinando os princípios fundamentais do futebol e os valores que precisa ter dentro e fora de campo”, afirmou.

Segundo De la Fuente, a capacidade do jovem de entender orientações tem sido determinante em sua evolução.

“Ele tem fome de crescer, de melhorar, e estabelece padrões muito altos para si mesmo. Essa vontade de aprender o deixa muito aberto a conselhos”, seguiu.

Coletivo acima das estrelas

Mesmo contando com nomes capazes de decidir jogos, a Espanha insiste em uma ideia que o treinador considera inegociável: o time vem antes das individualidades.

“A palavra-chave é equipe. O coletivo deve estar acima do talento individual. Grandes jogadores podem ganhar partidas, mas não torneios. Para ganhar competições grandes, você precisa funcionar como grupo”, afirmou o treinador.

A lógica também orienta a forma como a comissão técnica administra a pressão externa. Apontada entre as favoritas ao título, a Espanha prefere manter certo cuidado diante de um Mundial que, na avaliação do treinador, reúne um dos cenários mais competitivos dos últimos anos.

“Existe um grupo muito forte de candidatos, diferente de qualquer coisa que eu me lembre em Copas recentes. Há grandes seleções com mentalidade de campeãs”, avaliou.

Qual é a meta da Espanha na Copa?

Apesar do favoritismo, De la Fuente evita discursos grandiosos ou promessas ligadas à conquista do título. A mensagem dentro da seleção é mais pragmática.

“Queremos disputar cada jogo como se fosse o último, respeitando nossos adversários e preparados para lutar pelos maiores objetivos. As únicas coisas que exigimos são esforço, trabalho duro e dedicação. Os resultados cuidarão do resto”, concluiu.