Espanha é tetracampeã e se torna maior vencedora da Eurocopa

A Eurocopa ganhou uma nova ordem neste domingo. A Espanha conquistou seu quarto título e se tornou a maior campeã da história do torneio. O tetracampeonato veio com vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha.

Tetracampeã, a Fúria conquistou três de seus quatro títulos nos últimos 26 anos. A equipe foi bicampeã em 2008 e 2012 e já era a campeã da segunda edição do torneio, em 1964.

O espanhóis superaram os próprios alemães, donos da casa. Ambas as seleções empatavam em três títulos. A Alemanha venceu em 1972, 1980 e 1996.

Títulos por seleção

Espanha - 4 (1964, 2008, 2012 e 2024)

Alemanha - 3 (1972, 1980 e 1996)

Itália - 2 (1968 e 2020)

França - 2 (1984 e 2000)

Rússia (como União Soviética) - 1 (1960)

República Tcheca (como Tchecoslováquia) - 1 (1976)

Eslováquia (como Tchecoslováquia) - 1 (1976)

Holanda - 1 (1988)

Dinamarca - 1 (1992)

Grécia - 1 (2004)

Portugal - 1 (2016)

Espanha receberá mais de R$ 160 milhões em premiação

Além do quarto título e do posto de maior campeã da história da Eurocopa, a Espanha receberá uma bolada pela conquista da competição, neste domingo. Após a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, os espanhóis receberão premiação de € 28,26 milhões (R$ 166,9 milhões).

Esse prêmio, normalmente dividido entre federação e o corpo da seleção, se dá tanto pelas classificações fase a fase, quanto por participação e vitórias na fase de grupos. Além, claro, do título em si.

Nico Williams abriu o placar para a Espanha neste sábado, no Olímpico de Berlim, na Alemanha. Cole Palmer chegou a empatar para os ingleses, mas Oyarzabal decidiu o título espanhol.

Veja a estrutura de premiação da Espanha na Eurocopa:

Cota de participação: € 9,25 milhões (R$ 54,6 milhões)

Bônus por vitória na fase de grupos (vezes três): € 1 milhão de euros por vitória (R$ 5,9 milhões)

Ida às oitavas: € 1,5 milhões (R$ 8,8 milhões)

Ida às quartas de final: € 2,5 milhões (R$ 14,7 milhões)

Ida às semifinais: € 4 milhões (R$ 23,6 milhões)

Título: € 8 milhões (R$ 47,2 milhões)

TOTAL: € 28,26 milhões (R$ 166,9 milhões)