Botafogo x Flamengo: confira as prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Botafogo x Flamengo é válida pelo Brasileirão

Mateus Omena
Mateus Omena

Publicado em 14 de março de 2026 às 17h04.

O Botafogo e Flamengo se enfrentam neste sábado, 14, às 20h30, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Prime Video.

O clássico carioca coloca frente a frente dois dos principais clubes do futebol brasileiro. O Botafogo busca aproveitar o fator casa para somar pontos importantes na competição, enquanto o Flamengo entra em campo tentando manter o bom momento e brigar pelas primeiras posições da tabela.

Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo x Flamengo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, 20h30, entre o Botafogo e Flamengo terá transmissão ao vivo no Prime Video.

Como assistir online o jogo do Botafogo x Flamengo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Prime Video.

Prováveis escalações de Botafogo x Flamengo

Botafogo: Raul; Barboza, Bastos e Ferraresi; Vitinho, Allan, Danilo e Alex Telles; Matheus Martins, Montoro e Arthur Cabral.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Paquetá e Arrascaeta; Samuel Lino e Pedro.

