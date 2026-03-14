Botafogo x Flamengo: confira as prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Publicado em 14 de março de 2026 às 17h04.
O Botafogo e Flamengo se enfrentam neste sábado, 14, às 20h30, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Prime Video.
O clássico carioca coloca frente a frente dois dos principais clubes do futebol brasileiro. O Botafogo busca aproveitar o fator casa para somar pontos importantes na competição, enquanto o Flamengo entra em campo tentando manter o bom momento e brigar pelas primeiras posições da tabela.
Botafogo: Raul; Barboza, Bastos e Ferraresi; Vitinho, Allan, Danilo e Alex Telles; Matheus Martins, Montoro e Arthur Cabral.
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Paquetá e Arrascaeta; Samuel Lino e Pedro.