Cruzeiro x Pouso Alegre: onde assistir e horário pela semifinal do Campeonato Mineiro

O Cruzeiro e Pouso Alegre se enfrentam neste sábado, 28 de fevereiro, às 18h30, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo pela SportyNet e Premiere.

A Raposa chega com vantagem no confronto após vencer o jogo de ida por 2 a 1, no Manduzão. Com o resultado, a equipe comandada por Tite joga por um empate para garantir vaga na decisão do Estadual.

Apesar do cenário favorável no mata-mata, o ambiente na Toca da Raposa II é de pressão. Ainda sem vencer no Brasileirão, o Cruzeiro vem de empate por 1 a 1 com o Corinthians, no Mineirão. Após a partida, parte da torcida chegou a pedir a saída do treinador.

O Pouso Alegre, por sua vez, precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por dois ou mais para avançar diretamente à final.

Onde assistir ao vivo o jogo do Cruzeiro x Pouso Alegre hoje pelo Campeonato Mineiro?

O jogo deste sábado, às 18h30, entre Cruzeiro e Pouso Alegre terá transmissão ao vivo na SportyNet e Premiere.

Como assistir online o jogo do Cruzeiro x Pouso Alegre hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Premiere, via Globoplay.

Prováveis escalações

Cruzeiro (Técnico: Tite): Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge.

Pouso Alegre (Técnico: Danilo): Thiago Braga; Marcelo Cauã, Da Silva, Victão, Xandão, Matheus Nunes; Alexandre, Jorge Magé, Romário, Thiago Rubim, Gabriel Tota.

