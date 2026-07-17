Fluminense x Bragantino: horário, onde assistir e cenário do jogo

Fluminense (Wagner Meier/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 17 de julho de 2026 às 10h46.
O Fluminense recebe o Bragantino nesta sexta-feira, 17, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Fluminense ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 31 pontos em 18 partidas. A equipe soma nove vitórias, quatro empates e cinco derrotas, marcou 28 gols, sofreu 23 e tem saldo positivo de cinco, com aproveitamento de 57%.
Na última rodada, o Tricolor empatou por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão.
O Bragantino aparece na quinta posição, com 29 pontos em 18 jogos. São nove vitórias, dois empates e sete derrotas, além de 25 gols marcados, 19 sofridos e saldo de seis, com aproveitamento de 53%.
Na rodada anterior, o Massa Bruta venceu o Internacional por 3 a 1.
Os quatro primeiros colocados garantem vaga direta na fase de grupos da Libertadores.
A partida terá transmissão do Sportv e Premiere.
O confronto acontece às 20h (de Brasília).