Esporte

Fase de grupos copa 2026

Fluminense x Bragantino: horário, onde assistir e cenário do jogo

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira, 17, no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão

Fluminense (Wagner Meier/Getty Images)

Fluminense (Wagner Meier/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de julho de 2026 às 10h46.

O Fluminense recebe o Bragantino nesta sexta-feira, 17, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fluminense tenta se aproximar dos líderes

O Fluminense ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 31 pontos em 18 partidas. A equipe soma nove vitórias, quatro empates e cinco derrotas, marcou 28 gols, sofreu 23 e tem saldo positivo de cinco, com aproveitamento de 57%.

Na última rodada, o Tricolor empatou por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão.

Bragantino quer entrar no G-4

O Bragantino aparece na quinta posição, com 29 pontos em 18 jogos. São nove vitórias, dois empates e sete derrotas, além de 25 gols marcados, 19 sofridos e saldo de seis, com aproveitamento de 53%.

Na rodada anterior, o Massa Bruta venceu o Internacional por 3 a 1.

Os quatro primeiros colocados garantem vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Onde assistir Fluminense x Bragantino ao vivo?

A partida terá transmissão do Sportv e Premiere.

Que horas é o jogo Fluminense x Bragantino hoje?

O confronto acontece às 20h (de Brasília).

Acompanhe tudo sobre:BrasileirãoFutebol

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