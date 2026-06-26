Copa do Mundo 2026: confira os jogos confirmados para a 2ª fase do torneio

A fase de 16 avos de final da Copa do Mundo 2026 começa a ser desenhada com os primeiros confrontos já definidos e outros ainda dependentes do fechamento da fase de grupos. É a etapa que marca o início do mata-mata em jogo único antes das oitavas de final.
O primeiro duelo confirmado é entre África do Sul e Canadá, em Los Angeles, abrindo o calendário eliminatório da competição.
Veja a data e horário das partidas de 16 avos de final
Dia: 28 de junho de 2026
- Horário: 16h
África do Sul x Canadá
Dia: 29 de junho de 2026
- Horários: 14h / 17h30 / 22h
Brasil x Japão
Alemanha x 3º colocado dos Grupos A/B/C/D/F
Holanda x Marrocos
Dia: 30 de junho de 2026
- Horários: 14h / 18h / 22h
Costa do Marfim x 2º colocado do Grupo I
1º do Grupo I x 3º colocado dos Grupos C/D/F/G/H
México x 3º colocado dos Grupos C/E/F/H/I
Dia: 1º de julho de 2026
- Horários: 13h / 17h / 21h
Estados Unidos x Bósnia
1º do Grupo L x 3º colocado dos Grupos E/H/I/J/K
1º do Grupo G x 3º colocado dos Grupos A/E/H/I/J
Dia: 2 de julho de 2026
- Horários: 16h / 20h
1º do Grupo H x 2º do Grupo J
2º do Grupo K x 2º do Grupo L
Dia: 3 de julho de 2026
- Horários: 00h / 15h / 19h / 22h30
Suíça x 3º colocado dos Grupos E/F/G/I/J
Austrália x 2º do Grupo G
Argentina x 2º do Grupo H
1º do Grupo K x 3º colocado dos Grupos D/E/I/J/L