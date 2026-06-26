Copa do Mundo 2026: confira os jogos confirmados para a 2ª fase do torneio

A fase de 16 avos de final da Copa do Mundo 2026 começa a ser desenhada com os primeiros confrontos já definidos e outros ainda dependentes do fechamento da fase de grupos. É a etapa que marca o início do mata-mata em jogo único antes das oitavas de final.

O primeiro duelo confirmado é entre África do Sul e Canadá, em Los Angeles, abrindo o calendário eliminatório da competição.

Veja a data e horário das partidas de 16 avos de final

Dia: 28 de junho de 2026

Horário: 16h

África do Sul x Canadá

Dia: 29 de junho de 2026

Horários: 14h / 17h30 / 22h

Brasil x Japão

Alemanha x 3º colocado dos Grupos A/B/C/D/F

Holanda x Marrocos

Dia: 30 de junho de 2026

Horários: 14h / 18h / 22h

Costa do Marfim x 2º colocado do Grupo I

1º do Grupo I x 3º colocado dos Grupos C/D/F/G/H

México x 3º colocado dos Grupos C/E/F/H/I

Dia: 1º de julho de 2026

Horários: 13h / 17h / 21h

Estados Unidos x Bósnia

1º do Grupo L x 3º colocado dos Grupos E/H/I/J/K

1º do Grupo G x 3º colocado dos Grupos A/E/H/I/J

Dia: 2 de julho de 2026

Horários: 16h / 20h

1º do Grupo H x 2º do Grupo J

2º do Grupo K x 2º do Grupo L

Dia: 3 de julho de 2026