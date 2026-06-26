Esporte

Fase de grupos copa 2026

Copa do Mundo 2026: confira os jogos confirmados para a 2ª fase do torneio

Mata-mata começa a ser preenchido com jogos já confirmados e cruzamentos que dependem da definição final dos grupos

Seleção Brasileira: Brasil joga na segunda-feira, 29 (CHANDAN KHANNA / AFP)

Seleção Brasileira: Brasil joga na segunda-feira, 29 (CHANDAN KHANNA / AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 26 de junho de 2026 às 09h36.

A fase de 16 avos de final da Copa do Mundo 2026 começa a ser desenhada com os primeiros confrontos já definidos e outros ainda dependentes do fechamento da fase de grupos. É a etapa que marca o início do mata-mata em jogo único antes das oitavas de final.

O primeiro duelo confirmado é entre África do Sul e Canadá, em Los Angeles, abrindo o calendário eliminatório da competição.

Veja a data e horário das partidas de 16 avos de final

Dia: 28 de junho de 2026

  • Horário: 16h
    África do Sul x Canadá

Dia: 29 de junho de 2026

  • Horários: 14h / 17h30 / 22h
    Brasil x Japão
    Alemanha x 3º colocado dos Grupos A/B/C/D/F
    Holanda x Marrocos

Dia: 30 de junho de 2026

  • Horários: 14h / 18h / 22h
    Costa do Marfim x 2º colocado do Grupo I
    1º do Grupo I x 3º colocado dos Grupos C/D/F/G/H
    México x 3º colocado dos Grupos C/E/F/H/I

Dia: 1º de julho de 2026

  • Horários: 13h / 17h / 21h
    Estados Unidos x Bósnia
    1º do Grupo L x 3º colocado dos Grupos E/H/I/J/K
    1º do Grupo G x 3º colocado dos Grupos A/E/H/I/J

Dia: 2 de julho de 2026

  • Horários: 16h / 20h
    1º do Grupo H x 2º do Grupo J
    2º do Grupo K x 2º do Grupo L

Dia: 3 de julho de 2026

  • Horários: 00h / 15h / 19h / 22h30
    Suíça x 3º colocado dos Grupos E/F/G/I/J
    Austrália x 2º do Grupo G
    Argentina x 2º do Grupo H
    1º do Grupo K x 3º colocado dos Grupos D/E/I/J/L
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