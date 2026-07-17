Bahia x Chapecoense: horário, onde assistir e cenário do jogo

Bahia e Chapecoense se enfrentam nesta sexta-feira, 17, às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Bahia busca entrar no G-5

O Bahia ocupa a sexta colocação do Brasileirão, com 26 pontos em 17 partidas. A equipe soma sete vitórias, cinco empates e cinco derrotas, marcou 25 gols, sofreu 23 e tem saldo positivo de dois, com aproveitamento de 50%.

Na última rodada, o Tricolor baiano venceu o Botafogo por 2 a 1.

Chapecoense tenta reagir na lanterna

A Chapecoense é a última colocada do campeonato, com nove pontos em 17 jogos. A equipe venceu apenas uma partida, empatou seis e perdeu dez, marcou 17 gols, sofreu 33 e tem saldo negativo de 16, com aproveitamento de 17%.

Na rodada anterior, a equipe catarinense foi derrotada pelo Palmeiras por 1 a 0.

Os quatro últimos colocados ao fim do campeonato serão rebaixados para a Série B.

Onde assistir Bahia x Chapecoense ao vivo?

A partida terá transmissão do Premiere.

Que horas é o jogo Bahia x Chapecoense hoje?

O confronto acontece às 19h30 (de Brasília).