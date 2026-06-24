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Fase de grupos copa 2026

Quem é o árbitro que anulou o gol de Vini jr em jogo Brasil x Escócia na Copa do Mundo?

Seleção Brasileira enfrenta a Escócia nesta quarta-feira, em Miami (EUA)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de junho de 2026 às 19h56.

Última atualização em 24 de junho de 2026 às 20h06.

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O segundo gol de Vini Jr. contra a Escócia em jogo nesta quarta-feira, 24, na Copa do Mundo foi anulado pelo árbitro mexicano César Ramos após revisão do VAR. A análise apontou falta do atacante brasileiro sobre o defensor Jack Hendry no momento em que recuperou a posse de bola na entrada da área.

Entenda a decisão

O camisa 7 havia voltado a balançar as redes aos 22 minutos da etapa inicial e, caso o gol fosse confirmado, chegaria ao terceiro na competição. Com a decisão da arbitragem, porém, Vini Jr. segue com dois gols no Mundial, marcados na estreia diante do Marrocos e no início do confronto com a Escócia, antes dos 7 minutos.

A revisão em vídeo confirmou a irregularidade no início da jogada, com posição de impedimento no momento da construção do lance. Com isso, o gol que ampliaria a vantagem brasileira foi anulado, mantendo o placar inalterado após a intervenção do VAR.

Quem é César Ramos?

O árbitro mexicano César Ramos será o responsável por comandar o último jogo do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, em um contexto em que já carrega histórico de partidas decisivas envolvendo a seleção brasileira. Ele será auxiliado pelos assistentes Alberto Morin e Marco Bisguerra, também do México, enquanto o quarto árbitro e o assistente reserva serão os noruegueses Espen Eskas e Jan Erik Engan.

Ramos já esteve no centro de uma polêmica envolvendo o Brasil na Copa do Mundo de 2018, quando não marcou uma possível falta de Steven Zuber sobre o zagueiro Miranda em lance que resultou no gol de empate da Suíça, em partida que terminou 1 a 1. Na ocasião, a decisão gerou reclamação formal da CBF à FIFA, que chegou a solicitar acesso aos áudios do VAR — pedido negado pela entidade. O árbitro também apitou a final do Mundial de Clubes de 2017, entre Grêmio e Real Madrid, vencida pelos espanhóis por 1 a 0.

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