Copa 2026: confira a lista de seleções classificadas para o campeonato

A Copa do Mundo de 2026 será marcada pela ampliação do número de seleções participantes, que passará de 32 para 48 equipes. Com um novo formato, o torneio contará com 12 grupos compostos por quatro seleções cada. Até o momento, somente uma já foi classificada para o campeonato que acontece no ano que vem.

Nesta quinta-feira, 20, a seleção japonesa tornou-se o primeiro time a garantir vaga para a próxima Copa, ao vencer o Bahrein por 2 a 0, pelas eliminatórias asiáticas.

A equipe alcançou a classificação com três rodadas de antecipação, marcando a oitava participação consecutiva no torneio mais importante do futebol mundial. Desta vez, o Japão entra no torneio com motivos para otimismo, após um ciclo de boas performances e com uma geração de jogadores promissores.

Desde a eliminação para a Croácia nas oitavas de final da Copa de 2022, o Japão disputou 27 partidas, entre amistosos internacionais, eliminatórias para o Mundial de 2026 e Copa da Ásia, somando 22 vitórias, dois empates e apenas três derrotas — sendo uma delas contra a Coreia do Norte, cujo jogo foi posteriormente cancelado. Durante esse período, a seleção nipônica marcou impressionantes 94 gols e sofreu apenas 18.

O caminho rumo à classificação para 2026 foi marcado por goleadas expressivas, como as aplicadas contra o Canadá (anfitrião do torneio), o Peru e a Alemanha, todas por 4 a 1. Nas eliminatórias asiáticas, o time japonês mostrou um desempenho dominante, com 12 vitórias e um empate, anotando 48 gols até o momento.

A geração atual da seleção japonesa também tem gerado grande entusiasmo entre os torcedores.

Dezenove dos 23 convocados para a seleção atuam nas principais ligas europeias, com destaque para jogadores em grandes clubes, como Takefusa Kubo (Real Sociedad), Takumi Minamino (Monaco), Kaoru Mitoma (Brighton), Ritsu Doan (Bayern de Munique) e Wataru Endo (Liverpool).

Outros nomes em destaque incluem o atacante Ayase Ueda, que marcou oito gols em nove partidas disputadas pela seleção japonesa neste ano.

Como vai funcionar a Copa de 2026?