Trionda: conheça a bola oficial da Copa do Mundo de 2026

A FIFA apresentou a tão aguardada bola oficial da Copa do Mundo de 2026: a Trionda, nome que significa “três ondas” em português. O maior torneio de futebol do planeta será disputado entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá. Será a primeira vez na história das Copas que três países irão receber o mundial, que terá 48 seleções, algo inédito também.

Desenvolvida pela Adidas, a Trionda traz uma construção de quatro painéis, projetada para alto desempenho. Seu design remete às ondas das arquibancadas — as famosas “olas” — e incorpora as cores azul, verde e vermelho, representando os três países-sede.

Homenagens

Cada nação anfitriã é homenageada com um símbolo: uma estrela para os EUA, uma folha para o Canadá e uma águia para o México. Detalhes dourados completam o visual, em referência ao troféu da Copa e ao "espírito de vitória".

Segundo Sam Handy, gerente geral da Adidas, a Trionda é “a bola mais visualmente divertida que já criamos”. Ele destaca que suas texturas em relevo, gráficos em camadas e cores vibrantes fazem com que ela “pareça ganhar vida nas mãos”.

Além do apelo visual, a bola também traz avanços tecnológicos. De acordo com a fabricante, ela permite decisões de arbitragem mais rápidas e oferece dados mais precisos sobre o desempenho dos jogadores em campo.

Fifa anuncia mascotes oficiais da Copa do Mundo

A Fifa revelou oficialmente os nomes dos mascotes que representarão os três países-sede da Copa do Mundo de 2026: Canadá, México e Estados Unidos. Embora ainda em formato de silhueta, os personagens receberam os nomes de Maple, Zayu e Clutch.

Até o momento, 18 seleções já garantiram suas vagas para o torneio. Entre eles, os três países-sede (Estados Unidos, México e Canadá) classificaram-se automaticamente. Além deles, estão confirmados: Brasil, Argentina, Equador, Uruguai, Colômbia, Paraguai, Japão, Irã, Coreia do Sul, Austrália, Jordânia, Nova Zelândia, Uzbequistão, Marrocos e Tunísia.