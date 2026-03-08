Novorizontino x Palmeiras: onde assistir e horário pela final do Campeonato Paulista

O Novorizontino e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 8, às 20h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no interior de São Paulo. A partida é válida pela final do Campeonato Paulista e terá transmissão da Record, TNT, CazéTV e HBO Max.

O Palmeiras chega para a decisão com vantagem após vencer o primeiro confronto por 1 a 0. A partida de ida foi disputada na última quarta-feira, 4, na Arena Crefisa Barueri.

Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira precisa apenas de um empate no jogo de volta para conquistar mais um título estadual. Caso confirme o resultado, o Verdão levantará o troféu do Campeonato Paulista pela quinta vez nas últimas sete edições.

Já o Novorizontino terá de vencer por dois ou mais gols de diferença para garantir a taça inédita em sua história. Se o Tigre devolver o placar do primeiro jogo e vencer por um gol de vantagem, a decisão será levada para a disputa de pênaltis.

Enquanto o clube do interior busca seu primeiro título paulista, o Palmeiras tenta ampliar sua galeria de conquistas. O Alviverde é o segundo maior vencedor da história do torneio e pode chegar ao 27º troféu.

Onde assistir ao vivo o jogo do Novorizontino x Palmeiras hoje pelo Campeonato Paulista?

O jogo deste domingo, 20h30, entre o Novorizontino e Palmeiras terá transmissão ao vivo na Record, TNT, CazéTV e HBO Max.

Como assistir online o jogo do Novorizontino x Palmeiras hoje?

Você pode assistir a partida online pela CazéTV, no YouTube, e pela plataforma de streaming HBO Max.

Prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Maurício; Flaco López e Vitor Roque (Sosa).

Novorizontino: Jordi; Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk; Luís Oyama, Léo Naldi e Rômulo (Juninho); Matheus Bianqui, Robson e Vinícius Paiva.