A empresa que cortou 52 segundos de delay no streaming para faturar mais na Copa do Mundo

Maurício Almeida, fundador da Watch Brasi: 'Hoje ninguém compra banda larga só por velocidade' (Kraw Penas)
Freelancer em Negócios
Publicado em 27 de maio de 2026 às 15h24.
A Watch Brasil, plataforma que conecta provedores regionais de internet a serviços de streaming, espera impulsionar o crescimento com a Copa do Mundo. A empresa investiu R$ 50 milhões em tecnologia própria e aposta na redução do atraso das transmissões ao vivo para capturar audiência durante o torneio.
A ideia é usar o evento como porta de entrada para novos assinantes e manter parte dessa base depois do torneio.
“A Copa do Mundo é uma oportunidade de descomoditização do segmento. Ela transforma o streaming em experiência e muda a percepção de valor do assinante”, afirma Maurício Almeida, fundador da Watch Brasil.
A empresa, que faturou R$ 137 milhões em 2025, espera crescer 46% em 2026. Além do foco no evento esportivo, a companhia mira a expansão internacional pela Europa e Estados Unidos.
A Watch Brasil nasceu em 2018 a partir da experiência de Almeida como dono de um provedor regional de internet no interior do Paraná. Na época, o mercado crescia impulsionado pela expansão da fibra óptica.
“Ninguém mais queria só velocidade. O provedor precisava agregar valor”, afirma.
A empresa passou então a atuar como intermediária entre programadores, estúdios e pequenos provedores regionais. Hoje, são mais de 2.600 parceiros conectados à plataforma e presença em cerca de 4.500 municípios brasileiros.
Um dos pontos de virada para a empresa foi a pandemia.
Com mais pessoas trabalhando e estudando em casa, os provedores ampliaram velocidade e infraestrutura. Depois desse movimento, passaram a buscar serviços agregados para se diferenciar: o streaming foi uma das principais apostas para agregar valor.
Grande parte do investimento recente foi direcionada à criação de uma infraestrutura proprietária de software. A empresa encerrou contratos externos e internalizou o desenvolvimento da plataforma.
Segundo Almeida, a mudança permitiu reduzir em até 60% a latência das transmissões esportivas. O atraso, que chegava a quase um minuto em alguns cenários, caiu para algo entre 8 e 10 segundos em transmissões de baixa latência.
A empresa também lançou uma nova suíte de aplicativos nativos para diferentes sistemas operacionais e televisores. Hoje, metade da audiência da plataforma consome conteúdo diretamente pela TV conectada.
Durante a Copa, a aposta está ainda em uma plataforma para concentrar programação, tabelas e transmissões dos jogos. O projeto inclui um agente de inteligência artificial para ajudar usuários a localizar partidas e canais.
Almeida diz que a Copa do Mundo já começou a gerar impacto comercial antes mesmo do início dos jogos. Segundo ele, a empresa percebeu aumento nas ativações de pacotes esportivos nas últimas semanas. “Muitos provedores já estão fazendo campanhas usando a Copa do Mundo para vender os pacotes”, diz.
Após o fim do evento, a Watch Brasil vai continuar transmitindo 80% dos principais campeonatos brasileiros e internacionais, para reter usuários interessados no tema.
Além do impacto da Copa do Mundo, a Watch Brasil acelera o crescimento em novas frentes de negócio. Uma delas é o Watch Free, plano gratuito baseado em publicidade que funciona como porta de entrada para novos usuários.
A estratégia é usar o modelo para ampliar alcance e depois converter parte da base para pacotes pagos com mais conteúdo.
Outra frente está fora do Brasil. A Watch abriu escritórios em Lisboa e Miami para oferecer sua tecnologia em modelo white label,.
A meta é que 5% do faturamento venha do exterior até o fim de 2027. Segundo Almeida, um dos principais desafios é ganhar escala em mercados onde a empresa ainda é pouco conhecida e se adequar às normas de cada país.
“O licenciamento de conteúdo fora do Brasil é mais complexo porque ele está diretamente associado ao território. Licenciar conteúdo para a Europa, por exemplo, é muito caro”, afirma Almeida.
A companhia também criou uma área dedicada ao desenvolvimento de inteligência artificial. A tecnologia será usada em recomendação de conteúdo, automação de processos internos e produtividade dos desenvolvedores.