Brasileiro brilha, PSG vence fora de casa e se aproxima do título da Ligue 1

Paris Saint-Germain deu mais um passo rumo ao título da Ligue 1 ao vencer o Angers SCO por 3 a 0, fora de casa, neste sábado, 25, pela 31ª rodada da competição. Com grande atuação do brasileiro Lucas Beraldo, o time parisiense abriu seis pontos de vantagem na liderança.

Com o empate do RC Lens diante do Stade Brestois 29 por 3 a 3, na sexta-feira, o PSG aproveitou a oportunidade para se distanciar ainda mais na ponta da tabela.

Os gols da vitória no Estádio Raymond-Kopa foram marcados por Lee Kang-in, aos 7 minutos, Senny Mayulu, aos 39, e pelo próprio Beraldo, aos 52. O zagueiro brasileiro teve participação direta nos três gols e foi um dos destaques da partida.

O resultado deixa o PSG mais confortável na disputa pelo título francês, especialmente porque o confronto direto contra o Lens ainda acontecerá no dia 13 de maio.

A equipe segue viva também na UEFA Champions League, onde enfrentará o FC Bayern Munich nos próximos dias.

Preocupação com lesões

Apesar da vitória convincente, o técnico parisiense ganhou dores de cabeça importantes.

Achraf Hakimi, que atuou como capitão na ausência de Marquinhos, poupado, deixou o gramado com sinais de lesão.

Após uma longa arrancada e depois de já ter acertado a trave em cobrança de falta, o lateral marroquino sentiu dores, ficou agachado por alguns segundos e acabou substituído no intervalo.

Lucas Hernández também deixou preocupação ao demonstrar desconforto na coxa esquerda durante a partida.

Além disso, Gonçalo Ramos foi expulso aos 74 minutos após receber o segundo cartão amarelo.