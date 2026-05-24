Remo x Athletico-PR: veja horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Repórter
Publicado em 24 de maio de 2026 às 06h03.
Remo e Athletico-PR se enfrentam neste domingo, 24, às 16h (de Brasília), no Mangueirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A partida terá transmissão do Premiere.
O confronto reúne equipes em situações distintas na tabela. O Remo ocupa a 18ª colocação, com 15 pontos, enquanto o Athletico-PR aparece em quinto lugar, com 24 pontos.
O Remo tenta deixar a zona de rebaixamento e chega embalado por uma sequência de três partidas sem derrota no Brasileirão. Na rodada passada, a equipe paraense venceu a Chapecoense por 3 a 2.
Já o Athletico-PR iniciou a rodada na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, e segue na disputa por vaga na próxima Libertadores.
A equipe paranaense tenta encerrar uma sequência de três partidas sem vitória. Na rodada passada, empatou por 1 a 1 com o Flamengo.
A partida terá transmissão do Premiere.
O jogo acontece às 16h (horário de Brasília).
Remo
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; José Welison, Patrick e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Alef Manga e Jajá.
Athletico-PR
Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Benavídez, Portilla, Jadson e Zapelli, Léo Derik; Mendoza e Viveros.