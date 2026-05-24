Remo x Athletico-PR: veja horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Remo e Athletico-PR se enfrentam neste domingo, 24, às 16h (de Brasília), no Mangueirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chegam os times para confronto?

O confronto reúne equipes em situações distintas na tabela. O Remo ocupa a 18ª colocação, com 15 pontos, enquanto o Athletico-PR aparece em quinto lugar, com 24 pontos.

O Remo tenta deixar a zona de rebaixamento e chega embalado por uma sequência de três partidas sem derrota no Brasileirão. Na rodada passada, a equipe paraense venceu a Chapecoense por 3 a 2.

Já o Athletico-PR iniciou a rodada na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, e segue na disputa por vaga na próxima Libertadores.

A equipe paranaense tenta encerrar uma sequência de três partidas sem vitória. Na rodada passada, empatou por 1 a 1 com o Flamengo.

Onde assistir Remo x Athletico-PR ao vivo?

A partida terá transmissão do Premiere.

Que horas é o jogo Remo x Athletico-PR hoje?

O jogo acontece às 16h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Remo

Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; José Welison, Patrick e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Alef Manga e Jajá.

Athletico-PR

Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Benavídez, Portilla, Jadson e Zapelli, Léo Derik; Mendoza e Viveros.