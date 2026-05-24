Esporte

Remo x Athletico-PR: veja horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo, 24, no Mangueirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 24 de maio de 2026 às 06h03.

Remo e Athletico-PR se enfrentam neste domingo, 24, às 16h (de Brasília), no Mangueirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chegam os times para confronto?

O confronto reúne equipes em situações distintas na tabela. O Remo ocupa a 18ª colocação, com 15 pontos, enquanto o Athletico-PR aparece em quinto lugar, com 24 pontos.

O Remo tenta deixar a zona de rebaixamento e chega embalado por uma sequência de três partidas sem derrota no Brasileirão. Na rodada passada, a equipe paraense venceu a Chapecoense por 3 a 2.

Já o Athletico-PR iniciou a rodada na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, e segue na disputa por vaga na próxima Libertadores.

A equipe paranaense tenta encerrar uma sequência de três partidas sem vitória. Na rodada passada, empatou por 1 a 1 com o Flamengo.

Onde assistir Remo x Athletico-PR ao vivo?

A partida terá transmissão do Premiere.

Que horas é o jogo Remo x Athletico-PR hoje?

O jogo acontece às 16h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Remo
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; José Welison, Patrick e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Alef Manga e Jajá.

Athletico-PR
Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Benavídez, Portilla, Jadson e Zapelli, Léo Derik; Mendoza e Viveros.

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