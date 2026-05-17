Botafogo x Corinthians: que horas e onde assistir ao jogo do Campeonato Brasileiro

Publicado em 17 de maio de 2026 às 06h01.
Botafogo e Corinthians se enfrentam neste domingo, 17, pelo Campeonato Brasileiro.
O duelo, no estádio Nilton Santos, é válido pela 16ª rodada da competição. O Botafogo tenta aproveitar o fator casa para subir na tabela, enquanto o Corinthians busca manter a recuperação sob o comando de Fernando Diniz.
A partida acontece às 16h, do horário de Brasília, neste domingo, 17.
O jogo será transmitido pela TV Globo e pelo Premiere.
Neto; Vitinho, N. Ferraresi, A. Barboza e Alex Telles; C. Medina e D. Oliveira; Matheus Martins, Edenilson e Júnior Santos; Arthur Cabral.
Técnico: Franclim Carvalho.
H. Souza; Matheuzinho, A. Ramalho, G. Henrique e M. Bidu; Raniele e Breno Bidon; André Luiz, Rodrigo Garro e J. Lingard; Yuri Alberto.
Técnico: Fernando Diniz.