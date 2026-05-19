Fluminense x Bolívar: que horas e onde assistir ao jogo da Libertadores

Fluminense e Bolívar se enfrentam nesta terça-feira, 19, pela Libertadores.

O duelo, no Maracanã, é válido pela quinta rodada da fase de grupos. O Fluminense ocupa a lanterna do Grupo C, com dois pontos, e precisa vencer para seguir com chances de classificação. Já o Bolívar aparece na vice-liderança, com cinco pontos.

Que horas assistir à Fluminense x Bolívar

A partida acontece às 19h, nesta terça-feira, 19.

Onde assistir à Fluminense x Bolívar

O jogo será transmitido pelo Disney+ (plano premium).

Prováveis escalações

Fluminense

Fábio; Guga, Jemmes, Juan Freytes e Guilherme Arana; Nonato, Hércules, Canobbio e Lucho Acosta; Savarino e John Kennedy.

Técnico: Luis Zubeldía.

Bolívar

Carlos Lampe; Luis Fernando Paz, Xavier Arreaga, Ignacio Gariglio e José Sagredo; Bruno Oyola, Ramiro Matheus, Leonel Justiniano e Carlos Melgar; Patricio Rodríguez e Dorny Romero.

Técnico: Vladimir Soria.