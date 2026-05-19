Fluminense x Bolívar: que horas e onde assistir ao jogo da Libertadores

Fluminense: equipe carioca está na lanterna do grupo (Wagner Meier/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 19 de maio de 2026 às 06h02.
Fluminense e Bolívar se enfrentam nesta terça-feira, 19, pela Libertadores.
O duelo, no Maracanã, é válido pela quinta rodada da fase de grupos. O Fluminense ocupa a lanterna do Grupo C, com dois pontos, e precisa vencer para seguir com chances de classificação. Já o Bolívar aparece na vice-liderança, com cinco pontos.
A partida acontece às 19h, nesta terça-feira, 19.
O jogo será transmitido pelo Disney+ (plano premium).
Fábio; Guga, Jemmes, Juan Freytes e Guilherme Arana; Nonato, Hércules, Canobbio e Lucho Acosta; Savarino e John Kennedy.
Técnico: Luis Zubeldía.
Carlos Lampe; Luis Fernando Paz, Xavier Arreaga, Ignacio Gariglio e José Sagredo; Bruno Oyola, Ramiro Matheus, Leonel Justiniano e Carlos Melgar; Patricio Rodríguez e Dorny Romero.
Técnico: Vladimir Soria.