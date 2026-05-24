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Vasco x Bragantino: onde assistir ao vivo e horário

As duas equipes chegam em momentos problemáticos da temporada para o duelo

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 24 de maio de 2026 às 07h39.

Vasco e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo (24), às 20h30, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no estádio de São Januário, com transmissão ao vivo pelo Sportv, na TV por assinatura, e pelo Premiere, no sistema pay-per-view.

O Vasco chega pressionado após duas derrotas consecutivas, uma para o Olimpia, pela Copa Sul-Americana, e outra para o Internacional, pelo Brasileirão. A equipe inicia a rodada com apenas dois pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento e trata o confronto em casa como fundamental para se afastar das últimas posições da tabela.

Já o Red Bull Bragantino também terá dificuldades na escalação. O zagueiro Pedro Henrique cumpre suspensão e desfalca o time paulista. Além disso, a equipe segue com vários jogadores no departamento médico, entre eles Davi Gomes, Fabrício, Ryan, Matheus Fernandes, Eduardo e Fabinho.

📆 Data: domingo, 24 de maio de 2026
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Transmissão: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

Acompanhe tudo sobre:VascoBrasileirão

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