Esporte

A Copa das empresas: Taça Uber coloca parceiras em campo ao lado de ídolos do Penta

Com a presença de Vampeta, Marcos e narração de Paulo Bonfá, o torneio B2B transforma a cultura do "futebol da firma” no Brasil em uma ação de relacionamento e marca

Taça Uber: campeonato será realizado no dia 30 de maio (Divulgação)

Taça Uber: campeonato será realizado no dia 30 de maio (Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 25 de maio de 2026 às 10h00.

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A Uber realizará a primeira edição da Taça Uber, campeonato criado para reunir empresas parceiras ligadas às operações B2B da companhia, entre elas Uber para Empresas, Uber Direct e Uber Advertising.

O torneio acontece no dia 30 de maio e contará com a participação de 16 empresas parceiras da plataforma. As equipes serão formadas por colaboradores de Volkswagen, Nubank, GPA, iFood, Porto Seguro, Livelo, Localiza, Red Bull, Petlove, Deloitte, Hapvida, Leroy Merlin, RD Saúde, Zamp, WMcCann e WPP Media.

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Ao todo, 240 atletas participarão das partidas, disputadas em formato concentrado ao longo de um único dia. A competição terá cobertura nas redes sociais da empresa. O Instagram oficial da Uber no Brasil exibirá conteúdos da fase de grupos, enquanto a final terá transmissão ao vivo no TikTok da companhia, às 16h.

Os times classificados para a decisão contarão com os ex-jogadores Vampeta e Marcos como técnicos convidados. A transmissão da final terá narração do comediante Paulo Bonfá e comentários da jornalista Marília Ruiz.

O sorteio dos grupos será exibido no TikTok da Uber Brasil no dia 28 de maio, às 16h. A ação terá participação do mascote do UberLÂNDIA E.C., clube mineiro patrocinado pela empresa para a temporada de 2026.

Durante o evento, o público acompanhará ativações de marcas parceiras e sorteios de camisas autografadas da Seleção Brasileira e do UberLÂNDIA E.C. O clube também integra uma ação de naming rights da companhia.

A programação inclui atividades promovidas pelas empresas participantes e contará com arbitragem formada por mulheres. Segundo a organização, a proposta é ampliar a representatividade dentro da competição.

Veja a programação da Taça Uber

Sorteio dos grupos — 28 de maio

  • Às 16h, no TikTok da Uber Brasil

Campeonato — 30 de maio

  • A partir das 10h, cobertura do evento no Instagram da Uber Brasil
  • Às 16h, transmissão ao vivo da final no TikTok da empresa
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