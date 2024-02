Tenista Rafael Matos é o primeiro brasileiro a vencer o Rio Open

Pela primeira vez, o Rio Open tem um campeão brasileiro. É Rafael Matos. O tenista conquistou o título na competição de duplas ao lado do colombiano Nicolás Barrientos. A edição de 2024 já marca a melhor participação brasileira do Rio Open.

O brasileiro e o colombiano superaram Alexander Erler e Lucas Miedler, da Áustria, por 2 sets a 0, por 6/4 e 6/3, neste domingo, 25, na quadra Guga Kuerten do Jockey Club Brasileiro.

Em 10 anos de competição, nenhum outro tenista do Brasil conseguiu levar o troféu, seja na modalidade individual ou em dupla. Desde 2014, o Brasil quase teve um campeão em quatro ocasiões.

É o maior título do brasileiro nas duplas masculinas, o primeiro em um ATP 500 — ele foi campeão ano passado do Australian Open nas duplas mistas com a compatriota Luisa Stefani.

Até então, ele tinha conquistado seis títulos de ATP 250: Córdoba (2021), Santiago, Marrakech, Bastad, Mallorca e Sofia (2022).

Na trave por quatro vezes

Marcelo Melo foi vice em 2014 ao lado do espanhol David Marrero, Thomaz Bellucci e Rogerio Dutra Silva perderam a final em 2019. Bruno Soares decidiu o título ao lado de Jamie Murray em 2022 e Marcelo Melo voltou a ser vice-campeão com o colombiano Juan Sebastian Cabal em 2023.

Após a conquista, Matos lembrou dos mineiros Bruno Soares e Marcelo Melo, destacou as portas que eles abriram nas duplas e se declarou ao Rio Open.

“Jogar em casa é incrível, jogar com toda a torcida, a energia que essa galera tem é inexplicável, esse torneio não tem explicação, toda a organização, tudo. Jogamos muito bem, final é jogo tenso sempre, mas acho que a gente se saiu bem com as emoções e conseguiu fazer o que a gente queria”, disse Matos.