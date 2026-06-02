Brasil chega aos EUA com reforços após final da Champions

A seleção brasileira terá elenco completo já nesta terça-feira, 2, em preparação para a Copa do Mundo. Marquinhos, do PSG, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, ambos do Arsenal, desembarcaram na noite desta segunda-feira, 1, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, local que servirá de base para a equipe durante o torneio.

Os três não participaram dos primeiros dias de atividades na Granja Comary e ficaram fora da vitória por 6 a 2 sobre o Panamá, no último domingo, no Maracanã, visto que estavam disputando a final da Champions League no último sábado. Na decisão, o Paris Saint-Germain levou a melhor sobre o Arsenal e ficou com o título nos pênaltis.

Peças importantes para Carlo Ancelotti, Marquinhos e Gabriel Magalhães formam a dupla de zaga considerada titular da Seleção. A expectativa é que ambos retornem à equipe no amistoso contra o Egito, marcado para este sábado, em Cleveland, último compromisso antes da estreia no Mundial.

Restante da seleção também já está nos Estados Unidos

O restante da delegação brasileira também embarcou para os Estados Unidos na segunda-feira, 1. O voo saiu do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, por volta das 22h (de Brasília), e chegou em Nova Jersey na manhã desta terça-feira, 1.

O encontro entre os três finalistas da Champions e os demais jogadores da Seleção está programado para acontecer por volta das 10h30. Já às 18h, Carlo Ancelotti comandará o primeiro treinamento da equipe em solo norte-americano.

A estreia do Brasil na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, em Nova Jersey, diante do Marrocos. Na sequência, a equipe enfrenta o Haiti, em 19 de junho, na Filadélfia, e fecha a fase de grupos contra a Escócia, em 24 de junho, em Miami.