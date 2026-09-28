Ele tem 90% do portfolio em bitcoin e diz como fazer renda passiva em cripto

Felipe Sant'Ana, o cofundador da empresa de pesquisa e educação financeira em criptoativos, Paradigma Education, tem mais de 90% do seu portfolio de investimentos em bitcoin, algo que ele mesmo admite ser "mais do que qualquer pessoa sã deveria ter".

Mesmo assim, ele se recusa a trocar esse valor por investimentos mais seguros como CDBs, porque considera que a oportunidade é muito maior na criptomoeda. Durante o podcast Future of Money, Sant'Ana afirmou que é possível fazer uma renda passiva com bitcoin, mas desencorajou a estratégia por conta do risco.

Assista ao vídeo acima para conferir o bate-papo da EXAME com o veterano do mercado cripto.

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