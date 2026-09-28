Pela primeira vez, e-Título não será bloqueado no dia da eleição

Pela primeira vez, o e-Título poderá ser baixado e ativado no próprio dia da eleição. A mudança vale para os dois turnos das eleições de 2026 e foi anunciada na quinta-feira, 24, pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques.

Em eleições anteriores, o download e o primeiro acesso ao aplicativo eram interrompidos no dia da votação como medida preventiva contra uma possível sobrecarga do sistema. Em 2026, porém, o TSE afirma que o aprimoramento da infraestrutura e o monitoramento da plataforma permitem manter essas funções disponíveis durante o pleito.

O primeiro turno está marcado para 4 de outubro. Onde houver segundo turno, a votação será realizada em 25 de outubro.

Apesar da mudança, a Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor faça o download e a ativação do aplicativo com antecedência. A preparação permite conferir os dados eleitorais antes de sair de casa e ajuda a evitar uma concentração de acessos no dia da votação.

O que muda no dia da eleição?

A principal novidade é que o eleitor que ainda não tiver o aplicativo instalado poderá baixar, acessar e ativar o e-Título no dia da votação.

Antes, o TSE suspendia essas etapas para concentrar a capacidade do sistema nos eleitores que já haviam realizado o primeiro acesso e ativado a ferramenta. A partir das eleições de 2026, a infraestrutura foi preparada para evitar essa interrupção.

O aplicativo oficial da Justiça Eleitoral pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos para iOS e Android. O site do TSE também reúne informações sobre a ferramenta.

O que é o e-Título?

O e-Título é o aplicativo oficial da Justiça Eleitoral que oferece a versão digital do título de eleitor. Criado em 2017, ele foi atualizado em 2020 e passou a permitir o acesso usando o CPF em vez do número do título.

Além do documento digital, a ferramenta reúne serviços como consulta ao local de votação, situação eleitoral, emissão de certidões e justificativa de ausência. Também é possível consultar e pagar débitos eleitorais e manifestar interesse em atuar como mesário voluntário.

A situação do título também pode ser consultada pela internet.

É possível votar só com o e-Título?

Sim, mas há uma condição. Segundo o TSE, o eleitor que possui biometria cadastrada e fotografia disponível no e-Título pode usar apenas o aplicativo como documento de identificação no momento da votação.

Quem não tem foto cadastrada precisa apresentar um documento oficial com foto para votar, mesmo que esteja com o e-Título instalado e regular.

A fotografia exibida no aplicativo está vinculada ao cadastro biométrico. Para registrar a imagem, é necessário comparecer a um cartório eleitoral e realizar a coleta biométrica, conforme as regras de atendimento da Justiça Eleitoral.

Também dá para justificar a ausência pelo aplicativo

O e-Título também pode ser usado para justificar a ausência às urnas. No dia da eleição, o aplicativo pode ser utilizado por quem estiver fora do seu domicílio eleitoral, inclusive com recurso de geolocalização para ajudar a comprovar a localização do eleitor.

Também existe a possibilidade de apresentar a justificativa posteriormente, acompanhada da documentação exigida pela Justiça Eleitoral.

Em 2026, brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos são obrigados a votar. Jovens de 16 e 17 anos e pessoas com 71 anos ou mais podem participar voluntariamente das eleições. O primeiro título pode ser solicitado a partir dos 16 anos.

Assim, a mudança anunciada pelo TSE amplia o acesso ao e-Título no dia da votação, mas a recomendação oficial continua sendo deixar o aplicativo instalado, atualizado e ativado antes de 4 de outubro, quando acontece o primeiro turno das eleições de 2026.