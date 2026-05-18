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Quem é o jogador mais rico da Seleção Brasileira?

Vini Jr. se destaca pelo faturamento na última temporada do futebol europeu

Neymar: jogador acumula patrimônio bilionário (Robin Alam/Icon Sportswire via Getty Images)

Neymar: jogador acumula patrimônio bilionário (Robin Alam/Icon Sportswire via Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 18 de maio de 2026 às 18h39.

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 foi anunciada nesta segunda-feira, 18, em cerimônia no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

A lista oficial do técnico Carlo Ancelotti conta com nomes que estão em momentos de carreira distintos. E valor de mercado também. Há estrelas consolidadas do futebol europeu, jovens promessas e veteranos multicampeões.

Vini Jr. é o jogador mais valioso da Seleção, mas Neymar é o mais rico

De acordo com o Transfermarkt, o jogador mais valioso entre os convocados é Vinícius Júnior.
O atacante do Real Madrid está avaliado em € 150 milhões e já atingiu o pico de € 200 milhões em outubro de 2024, consolidando-se como um dos atletas mais valorizados do planeta.

Quando o assunto é patrimônio e ganhos anuais, ele também desponta como o principal nome da Seleção Brasileira.

O atacante recebeu US$ 55 milhões (cerca de R$ 301 milhões) ao longo de 2025, somando salários, bônus e contratos comerciais, segundo levantamento da Forbes. O valor o colocou na oitava posição do ranking global de jogadores de futebol que mais ganharam dinheiro.

A surpresa da lista é Neymar, do Santos, que retorna à Seleção após longa ausência por lesões.

O craque de 34 anos está avaliado em € 10 milhões pelo Transfermarkt, longe do pico de € 180 milhões em 2018, mas acumula um patrimônio estimado em R$ 6,5 bilhões, de acordo com a CNN, o maior entre todos os convocados.

Outras fortunas

Outros nomes da Seleção também construíram fortunas consideráveis ao longo da carreira.
Casemiro e Alisson, por exemplo, acumulam anos em clubes de elite e conquistas como a UEFA Champions League.

O goleiro, hoje avaliado em € 17 milhões, chegou a € 90 milhões em 2019, enquanto o volante do Manchester United, atualmente em € 8 milhões, alcançou € 80 milhões em 2020.

Já Raphinha e Bruno Guimarães vivem momentos de forte valorização e assinaram contratos de longo prazo com equipes da Premier League e da LaLiga. Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, também está no auge: avaliado em € 75 milhões, é um dos defensores mais valiosos da lista.

Embora o valor de mercado não represente diretamente o patrimônio pessoal, ele serve como um dos principais indicadores do peso financeiro e esportivo de cada atleta.

Os jogadores mais valiosos da Seleção

JogadorClubePosição em campoValor de mercadoMaior valor da carreira
1Vinícius JúniorReal MadridPonta esquerda€ 150 mi€ 200 mi
2RaphinhaBarcelonaPonta esquerda€ 80 mi€ 90 mi
3Bruno GuimarãesNewcastleMeia central€ 75 mi€ 85 mi
3Gabriel MagalhãesArsenalZagueiro€ 75 mi€ 75 mi
5Matheus CunhaManchester UnitedCentroavante€ 70 mi€ 70 mi
6Igor ThiagoBrentfordCentroavante€ 50 mi€ 50 mi
7Gabriel MartinelliArsenalPonta esquerda€ 45 mi€ 85 mi
8WesleyRomaLateral-direito€ 40 mi€ 40 mi
8RayanBournemouthPonta direita€ 40 mi€ 40 mi
10Lucas PaquetáFlamengoMeia ofensivo€ 35 mi€ 65 mi
10BremerJuventusZagueiro€ 35 mi€ 60 mi
10EndrickReal MadridCentroavante€ 35 mi€ 60 mi
13MarquinhosPSGZagueiro€ 30 mi€ 75 mi
14Luiz HenriqueZenitPonta direita€ 24 mi€ 25 mi
14Danilo SantosBotafogoMeia central€ 24 mi€ 28 mi
16AlissonLiverpoolGoleiro€ 17 mi€ 90 mi
16IbañezAl-AhliZagueiro€ 17 mi€ 30 mi
18EdersonFenerbahçeGoleiro€ 13 mi€ 70 mi
18FabinhoAl-IttihadVolante€ 13 mi€ 70 mi
20NeymarSantosMeia ofensivo€ 10 mi€ 180 mi
20Léo PereiraFlamengoZagueiro€ 10 mi€ 10 mi
22CasemiroManchester UnitedVolante€ 8 mi€ 80 mi
22Douglas SantosZenitLateral-esquerdo€ 8 mi€ 18 mi
24DaniloFlamengoZagueiro€ 2,5 mi€ 25 mi
25Alex SandroFlamengoLateral-esquerdo€ 1,5 mi€ 50 mi
26WevertonGrêmioGoleiro€ 700 mil€ 6 mi

Fonte: Transfermarkt

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