Quem é o jogador mais rico da Seleção Brasileira?

Neymar: jogador acumula patrimônio bilionário (Robin Alam/Icon Sportswire via Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 18 de maio de 2026 às 18h39.
A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 foi anunciada nesta segunda-feira, 18, em cerimônia no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
A lista oficial do técnico Carlo Ancelotti conta com nomes que estão em momentos de carreira distintos. E valor de mercado também. Há estrelas consolidadas do futebol europeu, jovens promessas e veteranos multicampeões.
De acordo com o Transfermarkt, o jogador mais valioso entre os convocados é Vinícius Júnior.
O atacante do Real Madrid está avaliado em € 150 milhões e já atingiu o pico de € 200 milhões em outubro de 2024, consolidando-se como um dos atletas mais valorizados do planeta.
Quando o assunto é patrimônio e ganhos anuais, ele também desponta como o principal nome da Seleção Brasileira.
O atacante recebeu US$ 55 milhões (cerca de R$ 301 milhões) ao longo de 2025, somando salários, bônus e contratos comerciais, segundo levantamento da Forbes. O valor o colocou na oitava posição do ranking global de jogadores de futebol que mais ganharam dinheiro.
A surpresa da lista é Neymar, do Santos, que retorna à Seleção após longa ausência por lesões.
O craque de 34 anos está avaliado em € 10 milhões pelo Transfermarkt, longe do pico de € 180 milhões em 2018, mas acumula um patrimônio estimado em R$ 6,5 bilhões, de acordo com a CNN, o maior entre todos os convocados.
Outros nomes da Seleção também construíram fortunas consideráveis ao longo da carreira.
Casemiro e Alisson, por exemplo, acumulam anos em clubes de elite e conquistas como a UEFA Champions League.
O goleiro, hoje avaliado em € 17 milhões, chegou a € 90 milhões em 2019, enquanto o volante do Manchester United, atualmente em € 8 milhões, alcançou € 80 milhões em 2020.
Já Raphinha e Bruno Guimarães vivem momentos de forte valorização e assinaram contratos de longo prazo com equipes da Premier League e da LaLiga. Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, também está no auge: avaliado em € 75 milhões, é um dos defensores mais valiosos da lista.
Embora o valor de mercado não represente diretamente o patrimônio pessoal, ele serve como um dos principais indicadores do peso financeiro e esportivo de cada atleta.
|Jogador
|Clube
|Posição em campo
|Valor de mercado
|Maior valor da carreira
|1
|Vinícius Júnior
|Real Madrid
|Ponta esquerda
|€ 150 mi
|€ 200 mi
|2
|Raphinha
|Barcelona
|Ponta esquerda
|€ 80 mi
|€ 90 mi
|3
|Bruno Guimarães
|Newcastle
|Meia central
|€ 75 mi
|€ 85 mi
|3
|Gabriel Magalhães
|Arsenal
|Zagueiro
|€ 75 mi
|€ 75 mi
|5
|Matheus Cunha
|Manchester United
|Centroavante
|€ 70 mi
|€ 70 mi
|6
|Igor Thiago
|Brentford
|Centroavante
|€ 50 mi
|€ 50 mi
|7
|Gabriel Martinelli
|Arsenal
|Ponta esquerda
|€ 45 mi
|€ 85 mi
|8
|Wesley
|Roma
|Lateral-direito
|€ 40 mi
|€ 40 mi
|8
|Rayan
|Bournemouth
|Ponta direita
|€ 40 mi
|€ 40 mi
|10
|Lucas Paquetá
|Flamengo
|Meia ofensivo
|€ 35 mi
|€ 65 mi
|10
|Bremer
|Juventus
|Zagueiro
|€ 35 mi
|€ 60 mi
|10
|Endrick
|Real Madrid
|Centroavante
|€ 35 mi
|€ 60 mi
|13
|Marquinhos
|PSG
|Zagueiro
|€ 30 mi
|€ 75 mi
|14
|Luiz Henrique
|Zenit
|Ponta direita
|€ 24 mi
|€ 25 mi
|14
|Danilo Santos
|Botafogo
|Meia central
|€ 24 mi
|€ 28 mi
|16
|Alisson
|Liverpool
|Goleiro
|€ 17 mi
|€ 90 mi
|16
|Ibañez
|Al-Ahli
|Zagueiro
|€ 17 mi
|€ 30 mi
|18
|Ederson
|Fenerbahçe
|Goleiro
|€ 13 mi
|€ 70 mi
|18
|Fabinho
|Al-Ittihad
|Volante
|€ 13 mi
|€ 70 mi
|20
|Neymar
|Santos
|Meia ofensivo
|€ 10 mi
|€ 180 mi
|20
|Léo Pereira
|Flamengo
|Zagueiro
|€ 10 mi
|€ 10 mi
|22
|Casemiro
|Manchester United
|Volante
|€ 8 mi
|€ 80 mi
|22
|Douglas Santos
|Zenit
|Lateral-esquerdo
|€ 8 mi
|€ 18 mi
|24
|Danilo
|Flamengo
|Zagueiro
|€ 2,5 mi
|€ 25 mi
|25
|Alex Sandro
|Flamengo
|Lateral-esquerdo
|€ 1,5 mi
|€ 50 mi
|26
|Weverton
|Grêmio
|Goleiro
|€ 700 mil
|€ 6 mi
Fonte: Transfermarkt