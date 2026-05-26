Brasil e rivais do Grupo C já definiram convocados para a Copa de 2026; veja listas

Brasil: seleção irá jogar amistoso contra Panamá no próximo domingo, 31 (MANAN VATSYAYANA / AFP via Getty Images)
Publicado em 26 de maio de 2026 às 16h13.
Última atualização em 26 de maio de 2026 às 16h20.
Falta menos de um mês para o início da Copa do Mundo de 2026, e as seleções do Grupo C já definiram os jogadores que disputarão o torneio nos Estados Unidos, México e Canadá.
O Brasil estreia no Mundial no dia 13 de junho, contra Marrocos, no início da busca pelo hexacampeonato. Escócia e Haiti completam o grupo da Seleção Brasileira.
Os países têm até o dia 1º de junho para oficializar as listas finais de 26 convocados para a competição.
O Marrocos foi a seleção mais recente do Grupo C a anunciar os jogadores para a Copa. A lista foi divulgada nesta terça-feira, 26.
Goleiros: Bounou, El Kajoui e Tagnaouti.
Defensores: Mazraoui, Salah-Eddine, Belammari, Hakimi, El Ouahdi, Aguerd, Riad, Halhal e Diop.
Meias/Atacantes: El Mourabet, Bouaddi, El Aynaoui, Amrabat, Ounahi, El Khannouss, Saibari, Abde Ezzalzouli, Talbi, Rahimi, El Kaabi, Brahim Díaz, Gessime e Echghouyabe.
A Seleção Brasileira teve os 26 convocados anunciados por Carlo Ancelotti na segunda-feira, 18.
Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio).
Defensores: Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli) e Leo Pereira (Flamengo).
Meias/Atacantes: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo), Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos).
Após a convocação, os jogadores se apresentam em Teresópolis para os últimos treinamentos antes da viagem aos Estados Unidos.
O primeiro amistoso da preparação será contra o Panamá, em 31 de maio, no Maracanã. Depois, a Seleção encara o Egito em 6 de junho, em Cleveland.
Goleiros: Craig Gordon (Heart of Midlothian), Angus Gunn (Nottingham Forest) e Liam Kelly (Rangers).
Defensores: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Soctt McKenna (Dínamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers) e Kieran Tierney (Celtic).
Meias/Atacantes: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Fergunson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Napoli), Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Heart of Midlothian) e Ross Steward (Southampton).
O Haiti completa o Grupo C da Copa do Mundo de 2026.
Goleiros: Johnny Placide, Alexandre Pierre, Josué Duverger.
Defensores: Carlens Arcus, Wilguens Pauguain, Duke Lacroix, Martin Experience, JK Duverne, Ricardo Ade, Hannes Delcroix, Keeto Thermoncy.
Meias/Atacantes: Leverton Pierre, Carl-Fred Sainthe, Jean-Jacques Danley, Jeanricner Bellegarde, Pierre Woodenski, Dominique Simon, Louicius Deedson, Ruben Providence, Josué Casimir, Derrick Etienne, Wilson Isidor, Duckens Nazon, Frantzdy Pierrot, Yassin Fortune, Lenny Joseph.